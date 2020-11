Fortsatt uavgjort i tidenes valgthriller: Slik kan Trump eller Biden vinne

Trump har vunnet i flere viktige vippestater, men Biden har tatt innpå i noen av dem som gjenstår. Her kan du se hvor slaget står nå.

En Biden-tilhenger på en valgvake i Michigan som ble mer spennende enn hun nok håpet på. Foto: David Goldman, AP/NTB

4. nov. 2020 13:10 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag formiddag norsk tid teller amerikanerne fortsatt stemmer for fullt.

Men én ting er allerede klart: Donald Trump har gjort et langt bedre valg enn meningsmålingene tydet på.

I flere viktige vippestater er det nå mer eller mindre sikkert at Trump stikker av med seieren:

Florida : Nattens store overraskelse. Her har Biden mistet mye støtte. Nyhetsbyrået AP melder at Trump har vunnet med 51,2 prosent av stemmene.

Ohio: Trump leder med 53,3 prosent i det 90 prosent av stemmene er talt opp.

Texas: Trump leder med 52,2 prosent i det 95 prosent av stemmene er talt opp.

Biden har imidlertid vunnet i Maine og Minnesota, ifølge The New York Times.

Han har også vunnet i Arizona, melder AP. Dermed har Biden klart å snu en tradisjonelt rød delstat. Siden andre verdenskrig har Arizona støttet en demokratisk presidentkandidat kun to ganger.

Slik kan de vinne

Meningsmålerne bommet fullstendig da de spådde valgskred for Joe Biden. Utfallet er mye mer spennende enn ekspertene trodde, og igjen kommer noen få vippestater til å avgjøre.

Hvilke vippestater trenger Trump for å bli i Det hvite hus nå? Og hva skal til for at Biden vinner? Hvem kommer først til de avgjørende 270 valgmennene?

Onsdag formiddag norsk tid gjensto fortsatt resultatene i seks stater: Georgia, Michigan, Nevada, Nord-Carolina, Pennsylvania og Wisconsin.

Ifølge Reuters må Biden sikre minst tre av disse for å vinne, mens Trump trenger fire.

En republikansk politiker ser på mens valgfullmektigene undersøker stemmene som er avgitt i Detroit i Michigan. Foto: David Goldman, AP/

Biden leder snaut i Nevada og Wisconsin, mens Trump har overtaket i de fire andre delstatene som gjenstår.

Mange tusen stemmer gjenstår å bli talt, og mange av disse er avgitt via post og i urbane strøk der demokratene står sterkest. Det gjør at ingen tør si sikkert hva som er blir utfallet.

– Valget har gradvis bikket i Bidens favør på formiddagen etter at poststemmene er blitt talte, mener statsviter Hilmar Mjelde ved Norce forskningssenter i Bergen.

Han har amerikansk politikk som forskningsområde.

– Men dette kan gå fra stemmeavlukke til rettssalen og omkamper om godkjente eller forkastede stemmesedler, så vi kan få resultatet ganske raskt eller det kan ta dager.

I kartet nedenfor er resultat i de grå statene uavklart. Klikk på enkeltstatene for å velge vinner og finne ut hva som må til for å vinne Det hvite hus

Mange tror nå at valget står og faller på disse delstatene:

Trump har et overtak i Georgia, men det er lite som skiller de to kandidatene. Mange av stemmene som ennå ikke er talt, kommer fra byene. Der står demokratene sterkt. Resultatet blir trolig svært jevnt.

– Om Biden skulle vinne Georgia ville det vært sensasjonelt. Ingen demokrat har vunnet den delstaten siden 1992, påpeker USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Joe Biden har vært favoritt til å vinne Wisconsin. Men før alle stemmer er talt, er situasjonen høyst usikker. Klokken 13 norsk tid skilte bare noen desimaler de to kandidatene og ga Biden er ørlite overtak. Ifølge New York Times lå ledelsen på 11.000 stemmer i en stat hvor mer enn tre millioner har stemt.

I 2016 vant Trump Michigan med bare 10.704 stemmer. Da hadde delstaten vært i demokratenes hender i 25 år. Demokratene har ligget godt an på meningsmålingene, men når 79 prosent av stemmene er talt opp har Trump et forsprang. Men fortsatt gjenstår resultatet fra storbyen Detroit og forstedene.

Ifølge valgeksperten Nate Silver ved nettstedet Fivethirtyeight er det helt dødt løp nå, men han tror at Michigan vil gå i hans

I Pennsylvania ledet Trump stort da amerikanerne gikk og la seg tirsdag kveld. Hadde opptellingen stoppet da, ville han vunnet delstaten.

Her ligger presidenten foreløpig godt an. Joe Biden er født i denne delstaten, men Trump har lykkes i å skape engasjement for å styrke sin egen posisjon. Han har også angrepet Biden for å ville redusere fracking, altså utvinning av skifergass og skiferolje, noe som er en viktig inntektskilde i Pennsylvania.

Associated Press vil ikke slå fast hvem som har vunnet der ennå fordi det fortsatt må telles 1,5 millioner stemmer. Flertallet av disse er levert med post, og det er ventet at flere demokrater enn republikanere har stemt på denne måten.

Valgfunksjonærene i Nevada har tatt pause i stemmetellingen og vil ikke fortsette før torsdag. Stillingen når 86 prosent av stemmene er talt, er et overtak for Biden. Men under 1 prosentpoeng skiller kandidatene i denne staten. Hillary Clinton vant Nevada i 2016.

Trump-supporter Lorreta Oakes i Las Vegas i Nevada ser at Joe Biden har et ørlite overtak. Men resultatet er ikke klart ennå. Foto: John Locher, AP/NTB

I Nord-Carolina har Trump overtaket når 95 prosent av stemmen er talt, og det er mye som tyder på at han kan innkassere delstaten.

Hva må til?

For å bli president i USA må man sikre 270 valgmenn. De ulike statene har ulikt antall valgmenn. Reuters anslår at den sikreste veien til Biden-seier går gjennom Nevada og Wisconsin samt enten Georgia, Pennsylvania eller Michigan.

For Trump går veien til gjenvalg trolig gjennom Pennsylvania, som han vant i 2016. Da trenger han i tillegg tre andre delstatsseire.

Hvis han ikke vinner Pennsylvania, må han vinne de andre fem delstatene som ikke er avgjort, ifølge Reuters. Pennsylvania har 20 valgmannsstemmer.

En liten del av stemmene i storbyene Pittsburgh og Philadelphia er talt opp. Det gjør at det fortsatt er spenning knyttet til Pennsylvania selv om Trump ser ut til å ha overtaket.

Hilmar Mjelde, som forsker på amerikansk politikk, trekker linjer mellom årets valg og de andre presidentvalgene vi har hatt i vårt tusenår.

– I 2004 og 2016 ble det også uhyre jevnt. Partiene kan i dag regne med minst 45 prosent oppslutning uansett, fordi landet er så splittet, skriver han.