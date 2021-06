Norske IS-kvinner utvises fra Syria

Her er to søstre fra Bærum i Al-Hol-leiren i Syria. De var 16 og 19 år da de i 2013 reiste til IS-kontrollerte områder. Aftenposten fotograferte dem da vi fant dem i Al-Hol- leiren etter at IS var nedkjempet i 2019. Kvinnen til venstre er fra Portugal. Foto: Afshin Ismaeli