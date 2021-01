Partifellene svikter Trump. Nå vil flere og flere ha riksrett. Her er det viktigste som skjedde i natt.

NEW YORK (Aftenposten): For kort tid siden virket det utenkelig at Donald Trump ville bli dømt i Senatet. Nå kan det ikke lenger utelukkes.

USAs president Donald Trump ligger an til å bli stilt for riksrett for andre gang i dag. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

13. jan. 2021 05:26 Sist oppdatert 7 minutter siden

En uke etter stormingen av Kongressen fortsetter dramaet å utfolde seg i Washington D.C.

I dag ligger Trump an til å bli den første presidenten i USAs historie til å bli stilt for riksrett to ganger.