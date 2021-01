Foto: Donald J. Trump via Twitter / Reuters / NTB Verden Donald Trump Trump sa to viktige ord. Da følte mange av tilhengerne hans at han dolket dem i ryggen.

Erkjente han egentlig nederlaget? Sviktet han sine folk? Eller var hele videoen falsk? Donald Trumps oppsiktsvekkende tale natt til fredag har skapt full forvirring blant presidentens mest iherdige tilhengere.

12 minutter siden

Før kongressen ble stormet onsdag, samlet mange tusen Trump-tilhengere seg i den amerikanske hovedstaden. Demonstrasjonen var et forsøk på å forhindre det de mener er en grov urett.

De kom fra hele landet for å vise sin støtte til presidenten. Faste i troen på at han egentlig vant presidentvalget, selv om ingen har klart å bevise at det faktisk er sant.