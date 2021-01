En hel verden ble sjokkert over angrepet på Kongressen. Republikanske velgere reagerte annerledes.

Ledere i Det republikanske partiet kan få store problemer når de skal rydde opp etter Donald Trump.

Josh Hawley og Ted Cruz brukte møtet i Kongressen til å markere seg som lojale til Trump. Foto: Andrew Harnik, AP/NTB

8. jan. 2021 11:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Kongressrepresentantene våre burde bæsje i buksen.

Bestemoren Sharon Krahn var med på stormingen av kongressbygningen i Washington og snakket til en journalist fra The New Yorker. Hun ville vise politikerne at de er i Kongressen på oppdrag fra folket. Nå var tiden inne for å si fra at de svikter.