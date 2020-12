FN: Tigray-kamper stopper bistand fra å nå fram

Pågående kamper i Tigray-regionen i Etiopia gjør det fortsatt utfordrende for humanitær hjelp å komme fram, advarer FN.

Flyktninger fra Tigray krysset onsdag Tekeze-elva på grensen mellom Etiopia og Sudan. Torsdag ble mange hindret fra å rømme fra Etiopia, ifølge sudanske styrker. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

NTB

4. des. 2020 11:22 Sist oppdatert nå nettopp

Sammenstøtene fortsetter å finne sted til tross for at FN og myndighetene i Etiopia onsdag ble enige om en avtale som skal gi FN uhindret tilgang til deler av den krigsrammede regionen.

– Vi har fått meldinger om pågående kamper i mange deler av Tigray. Dette er bekymringsfullt og gjør situasjonen komplisert for oss, sier talsperson for FNs koordineringskontor for humanitærhjelp, Savio Abreu til nyhetsbyrået AFP.

Mange av Tigray-flyktningene som oppholder seg i Øst-Sudan, er helt avhengig av bistand fra hjelpeorganisasjoner. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

Abreu la til at FN fortsetter å forhandle om tilgang med partene i konflikten.

Stoppet flyktninger

Torsdag stoppet etiopiske regjeringsstyrker også flyktninger fra Tigray fra å krysse grensa til Sudan.

Det opplyser anonyme kilder i Sudans sikkerhetsstyrker til nyhetsbyrået AP.

Hendelsen skjedde i 6-tiden torsdag morgen. Sudanske styrker bekreftet at grenseovergangen var stengt torsdag kveld.

Flere tusen har nå flyktet fra Tigray i Etiopia og til Sudan. Tigray har i en måned vært under angrep av etiopiske regjeringsstyrker. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

De siste dagene har det vært økende uro ved grenseovergangen, til tross for at antallet flyktninger har falt fra flere tusen til kun noen hundre om dagen.

Pågående kamper

Det var 4. november at Etiopias statsminister, fredsprisvinneren Abiy Ahmed, kunngjorde en offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) som motsetter seg sentraliseringen som Abiy har gått inn for.

Abiy erklærte seier i forrige uke og kunngjorde at kamphandlingene var over etter at regjeringsstyrker hadde inntatt regionshovedstaden i Tigray Mekele.

TPLF har likevel sverget at de vil fortsette opprøret mot myndighetene.