Ekstra mange julekort. Det får Kinas ambassadeansatte i Canadas hovedstad i år. Trolig vil de ikke sette like stor pris på alle.

De siste to årene har støttespillere av Michael Kovrig og Michael Spavor holdt flere appeller og demonstrasjoner for å få de to canadierne løslatt fra Kina. Bildet er fra en markering i Vancouver i mars 2019. Foto: Lindsey Wasson, Reuters/NTB

Kortet fra Roger Smith er av det uvanlige slaget. Den påtrykkede teksten med ønske om en salig høytid er krysset over. I stedet har den canadiske journalisten skrevet en personlig hilsen:

«Kjære Kina. Å ta gisler er ikke diplomati. Det er et brudd på internasjonale lover og menneskerettighetene. Befri de to Michael-ene! Nå!»

Julekortet fra den tidligere Kina-korrespondenten for det canadiske TV-selskapet CTV er ett av mange. Under emneknaggen #freechinahostages legger avsenderne ut flere av dem på Twitter etter at de er sendt til den kinesiske ambassaden i Canadas hovedstad Ottawa.

Aksjonen er ment som en påminnelse om at to canadiere, eks-diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor, denne uken har sittet i kinesiske myndigheters forvaring i to år.

Inspirert av historie fra 1967

Kovrig og Spavor ble arrestert 10. desember 2018 og ble senere siktet for spionasje. De ble anholdt like etter at Meng Wanzhou, finansdirektøren i det kinesiske teleselskapet Huawei, ble arrestert i Canada. Meng er etterlyst av USA, som mistenker henne for bedrageri. Canada vurderer fortsatt om hun skal utleveres til nabolandet.

Kinas ambassadør til Canada antydet allerede den gang at arrestasjonene av Kovrig og Spavor kunne kobles til arrestasjonen av Meng. En rekke vestlige Kina-eksperter har omtalt saken som «gissel-diplomati».

– Det er ingen tvil om at de er gisler, sier britiske Charles Parton.

Han er tidligere diplomat og kjenner Michael Kovrig etter at de to jobbet i Beijing samtidig for et tiår siden. Nå har Parton tatt initiativet til julekortkampanjen for å minne om Kovrig og Spavors skjebne.

Inspirasjonen hentet han fra Anthony Grey, en britisk journalist som ble tatt til fange av rødegardister i Beijing i 1967. Han endte opp med å sitte fanget i to og et halvt år. Britiske myndigheter satte i gang en global kampanje der over 3000 mennesker sendte julekort til kinesiske myndigheter med en oppfordring om å løslate Grey. Kortene kan ha bidratt til at han til slutt slapp fri.

Hva som kommer til å skje med Kovrig og Spavor, er foreløpig helt uklart. Faktisk er det en del forvirring rundt hva som allerede har skjedd med dem frem til nå.

Huawei-toppen kan bli løslatt

Torsdag hevdet en talsperson for kinesisk UD at de to canadierne allerede var «tiltalt og dømt». Noen timer senere kom det meldinger fra Kina om at Kovrig og Spavor ennå ikke er stilt for retten.

Canadas statsminister, Justin Trudeau, var denne uken tydelig på at han ikke har glemt de to Michael-ene.

– De siste to årene har de vært vilkårlig anholdt av Kina. Vi gjør absolutt alt vi kan for å prøve å få dem trygt hjem, sa Trudeau i et innlegg i nasjonalforsamlingen denne uken.

Canadas statsminister Justin Trudeau jobber for å få kinesiske myndigheter til å løslate de to canadierne som er fengslet i Kina. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press

En mulig løsning kan være at USA dropper anklagene mot Huawei-toppen Meng Wanzhou.

Meng er datteren til selskapets grunnlegger. De siste to årene har hun vært i husarrest i luksusboligen sin i den canadiske byen Vancouver. Advokatene hennes forhandler nå om en avtale med amerikanske myndigheter, skriver The Wall Street Journal. Avtalen går ut på at hun får reise hjem til Kina mot at hun innrømmer skyld i bedragerisaken mot henne.

Trump-administrasjonen har kjørt en hard linje mot Huawei. Selskapet er i stor grad bannlyst fra det amerikanske markedet av sikkerhetshensyn. Norge og flere andre europeiske land har også utestengt Huawei fra å bygge det nye 5G-mobilnettet.

Johaug bryter ikke samarbeidet med Huawei

Huawei har tette bånd til kinesiske myndigheter. Det fremholder amerikanske og britiske myndigheter. Blant annet har selskapet utviklet et program som automatisk kan gjenkjenne folk som tilhører minoritetsgruppe uigurene. Det skriver The Washington Post.

Minst en million uigurer blitt tvangsinternert i leirer i den nordvestlige Xinjiang-regionen siden 2017. USAs påtroppende president, Joe Biden, har omtalt behandlingen av minoritetsgruppen som et folkemord.

Huaweis «uigur-alarm» skal gjøre det lettere å overvåke minoritetsgruppen også utenfor leirene, skriver den amerikanske avisen.

Nyheten fikk den franske fotballspilleren Antoine Griezmann til å bryte sponsoravtalen med Huawei. Den svenske stjerneartisten Zara Larsson gjorde det samme i fjor.

Her i Norge har skiløperen Therese Johaug valgt å fortsette samarbeidet med Huawei, til tross for de siste avsløringene denne uken.

«Vi forholder oss til den faktabaserte offisielle informasjonen fra Huawei angående selskapets rolle og holdning til denne saken og selskapets forpliktelse til menneskerettigheter», skriver Johaug-manager Jørn Ernst i en e-post til TV 2.