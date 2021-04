Vitne forteller: Slik sikret han seg rosende medieomtale

Eierne av en nettavis skal ha fått fordeler verdt flere hundre millioner dollar.

Statsminister Benjamin Netanyahu var tilbake i retten denne uken. Han sier han er utsatt for en heksejakt. Foto: Abir Sultan, Reuters/NTB

I rettssalen i Jerusalem står Israels statsminister anklaget for tre tilfeller av korrupsjon. Han nekter straffskyld og sier påtalemyndighetens fremferd viser hvordan et kuppforsøk ser ut.

Noen kilometer unna forhandlet landets president og med partiene som ble valgt inn i nasjonalforsamlingen ved valget i mars. Det var et valg der Netanyahus parti fikk flest stemmer, men hvor partiblokkene er så fastlåst at det kan bli utlyst nok et nyvalg.