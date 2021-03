Her spiser ikke bare pus mus. I Russland har katten en helt spesiell posisjon.

OTRADNOE (Aftenposten): Under koronapandemien har mange sett til dyreverden for selskap. Over halvparten av russerne har en katt.

Olga Zubekhina (41) har gjort kjærligheten til katter om til en biinntekt. Etterspørselen etter katter har økt kraftig det siste året. Foto: Skjeggestad, Helene

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

1. mars 2021 20:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det lukter katt hos Olga Zubekhina (41). Det er ikke så rart. Her lever 11 katter og kattunger i en toromsleilighet i Otradnoe utenfor Moskva. De okkuperer badet. I stuen har Olga skrudd opp temperaturen for kattene. Og hun har hentet inn broren til å hjelpe med kattungene. Mannen har nemlig tatt seg en ferie i Egypt.

– Det er mye arbeid med så mange katter, det er i hvert fall sikkert, sier hun, mens hun koser med en katt og leker med fire andre.