Gass som knyttes til liv, oppdaget på Venus

Gassen fosfin er oppdaget på Venus. På jorden dannes denne gassen når organisk materiale fra levende organismer brytes ned.

Er det liv på Venus? NASA / X00653

NTB

Nå nettopp

Funnet er gjort av en gruppe eksperter som har brukt teleskoper på Hawaii og i Atacama-ørkenen i Chile til å granske vår naboplanet i verdensrommet.

Forholdene på Venus er ekstreme sammenlignet med jorden. Temperaturen på dagtid er høy nok til å smelte bly, og atomsfæren består stort sett av karbondioksid.

Forskerne understreker at funnet av fosfin alene ikke kan bevise at det finnes liv på Venus. Men oppdagelsen regnes likevel som svært interessant. Skyene som dekker overflaten på Venus, er svært sure og vil bryte ned gassen raskt. Dermed tyder funnet på at noe danner fosfin fortløpende.

