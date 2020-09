Nord-Korea beklager skyting av sørkoreaner

Nord-Koreas leder Kim Jong-un beklager at en sørkoreaner ble skutt og drept i nordkoreansk farvann, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Et sørkoreansk marinefartøy nær øya Yeonpyeong i Sør-Korea, like ved grensen til Nord-Korea. Baek Seung-ryul/Yonhap via AP / NTB

NTB-AP-AFP

8 minutter siden

Landet lover å iverksette tiltak for å hindre at lignende episoder skjer igjen.

Beklagelsen kom fredag etter at det dagen før ble meldt at mannen, en 47-årig embetsmann i det sørkoreanske fiskeridepartementet, var blitt skutt og drept etter at han hoppet over bord fra en patruljebåt.

Han endte opp i nordkoreansk farvann, der han ble drept av nordkoreanske soldater, som deretter helte olje over liket og tente på, ifølge uttalelser fra forsvarsdepartementet i Sør-Korea torsdag.

Brenningen av liket antas å ha vært et tiltak for å hindre koronasmitte.

Nord-Korea bekreftet fredag hendelsesforløpet. Nordkoreanske grensevakter skjøt mer enn ti skudd mot sørkoreaneren og satte deretter fyr på «flytende materiale» som mannen fløt på. Skuddene ble avfyrt i henhold til instruksjoner om å skyte inntrengere, het det i forklaringen.

Kim beklager

Kim kaller hendelsen en skammelig handling, og han beklager for å ha skuffet sørkoreanerne og deres president Moon Jae-in.

Det er svært uvanlig at Kim beklager overfor Sør-Korea i noen som helst sak. Beklagelsen ble kunngjort av det sørkoreanske presidentkontoret.

Sør-Korea kalte torsdag hendelsen avskyelig og krevde at de ansvarlige måtte straffes.

Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha sa fredag at hendelsen ikke skal påvirke innsatsen for å få i stand fred og atomnedrustning med naboen i nord.

Mulig avhopper

Patruljebåten som den 47 år gamle mannen var om bord på, befant seg ved den vestlige grenseøya Yeonpyeong da han forsvant mandag.

Det er mistanke om at han forsøkte å hoppe av til Nord-Korea ettersom han etterlot skoene sine på båten og var iført en redningsvest.

Dagen etter skal han ha blitt oppdaget i sjøen av en nordkoreansk patruljebåt. Soldatene på båten skal ha hatt på seg gassmasker og angivelig avhørt ham på avstand i flere timer mens han lå i vannet, før de skal ha fått ordre om at han skulle drepes. Deretter satte de fyr på liket, uttalte en tjenestemann i det sørkoreanske forsvaret overfor AFP torsdag.

– Vi vurderer at det ble utført som ledd i de nordkoreanske tiltakene mot koronaviruset, sa kilden.

Nord-Korea har skjerpet grensekontrollen i forbindelse med koronapandemien, og antas å ha gitt soldater ordre som å skyte for å drepe hvis noen forsøker å krysse grensen ulovlig for slik å hindre smitte.