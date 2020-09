Flere branner ikke under kontroll i California

Brannmannskapene har ikke kontroll på flere store branner i det nordlige California, og tusener av mennesker flykter fra sine hjem.

Slitne brannmannskaper tar en hvil i nærheten av Santa Rosa i California. Noah Berger / AP / NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

I Shasta-fylket har Zogg-brannen raskt brent seg gjennom 16.000 hektar kratt og skog siden den startet søndag noen kilometer sørvest for Redding.

Den har allerede kostet tre mennesker livet og redusert 146 bygninger til aske. 1.500 bygninger var tirsdag morgen fortsatt truet.

– Lett vind, høye temperaturer, lav fuktighet og mangel på ressurser er store utfordringer for brannmannskapene, opplyser Californias brannvesen.

Det er bare to år siden en annen brann raste i det samme området. Den kostet åtte mennesker livet, la nærmere 50.000 hektar i aske og ødela 1.614 bygninger.

Lenger sør rømmer tusener av mennesker fra Glass-brannen som herjer i Californias vindistrikter i Napa og Sonoma.

70.000 mennesker har fått ordre om å evakuere fra brannen, som også startet søndag da tre branner kom sammen. Den er ikke under kontroll.

Kraftig vind og høye temperaturer fyrte godt opp under brannen, som har rast gjennom vingårder, fjellområder og deler av byen Santa Rosa og hittil har brent ned 17.000 hektar land.

Dette er den fjerde store brannen i området på tre år. I 2017 døde 22 mennesker i den verste av dem.

En lang rekke studier har fastslått at skog- og krattbrannene i USA til dels skyldes klimaendringer som bidrar til å gjøre California stadig tørrere og varmere.

Brannmannskapene kjemper for tiden mot over 30 branner over hele California, og knusktørre forhold kombinert med den sterke Santa Ana-vinden gjør at brannene bare sprer seg mer.