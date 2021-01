Flere kommuner har allerede strenge smitteverntiltak

Søndag kveld legger regjeringen frem tiltak for flere kommuner i østlandsområdet.

Søndag kveld legger helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) frem smitteverntiltak for flere kommuner på Østlandet. Foto: Berit Roald

24. jan. 2021 16:55 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag innførte regjeringen tiltak tilsvarende risikonivå 5 i kommunene Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden og Vestby.

Årsaken er et utbrudd av mutert koronavirus i Nordre Follo kommune.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Viken vurderer nå ytterligere tiltak i flere tilgrensende kommuner.

Ifølge statsforvalteren er det snakk om tiltak på nivå 4. Disse er tilpasset «utbredt spredning». Til sammenligning iverksettes nivå 5 når det vurderes å være «ukontrollert spredning» i et område.

Søndag kveld klokken 21 legger regjeringen og helseminister Bent Høie (H) frem tiltakene de har landet på.

Helsedirektoratet har anbefalt tiltak som baserer seg på risikonivå 4, med noen endringer og tilpasninger, for kommunene som får tiltak søndag.

Dette er noen av tiltakene som kan være aktuelle for kommuner som Lillestrøm, Lørenskog og Bærum:

Gult nivå for barnehage og grunnskole. Rødt nivå for videregående skole.

Unngå unødvendige reiser.

Hjemmekontor må dokumenteres.

Bruk av munnbind innendørs på offentlige steder.

Maks ti kontakter i uken.

Skjenkestopp.

Private sammenkomster: Maks 10 personer innendørs. Ute gjelder en grense på inntil 20 personer.

For arrangementer: Maks 10 personer innendørs. Ute kan inntil 50 personer være samlet.

Stenging av underholdningstilbud, treningssentre og svømmehaller.

Hovedsakelig digital undervisning på universiteter og høyskoler.

Stans i all breddeidrett og fritidsaktiviteter for voksne. Det bør også vurderes begrensninger for barn.

I tillegg kan det bli aktuelt med forsterket råd om å holde avstand, hjemmekontor og mulig massetesting av grupper med høy smitterate.

Ordførere ber om gjenåpning av Vinmonopol

Tiltak på nivå 5 er enda mer inngripende.

Da forbys blant annet besøk i private hjem og arrangementer og det blir rødt nivå i skolene. Butikker som ikke driver «nødvendig» virksomhet kan måtte stenge, og det blir slutt på all barne- og ungdomsidrett.

I helgen var det lange køer utenfor butikker og pol i Bærum kommune - én av Oslos nabokommuner.

En rekke ordførere sier til NRK at det ville være en fordel om polene ble gjenåpnet, for å unng å unødvendig ferdsel mellom kommunene.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog peker på to måter å løse problemet på.

– Det ene er å åpne opp polene i Oslo og Follo-regionen slik at vi unngår den høye mobiliteten slik vi så i går. Det andre er å stenge også i randsonen, sier hun.

– Vi vil oppleve en dominoeffekt uansett hvor grensen settes, mener Hammer Krog.

Kø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua lørdag formiddag. Foto: Jil Yngland

– Vil i stor grad fortsette som før

Av Oslos nabokommuner er det Bærum, Ringerike, Lunner, Nittedal, Lillestrøm og Lørenskog som foreløpig ikke er rammet av de strenge tiltakene som ble iverksatt lørdag.

Flere andre kommuner kan være aktuelle for tiltak. Asker og Drammen har tatt til orde for at de skal inkluderes.

Flere av disse kommunene har allerede strenge smitteverntiltak.

Ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik skriver i en SMS til Aftenposten at Lillestrøm kommune allerede har tiltak tilsvarende nivå 4.

– Hvis regjeringen velger dette, vil vi i stor grad fortsette som før, skriver Vik.

Også Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, forteller at Bærum lenge har hatt svært inngripende smitteverntiltak som «omtrent» tilsvarer nivå 4.

– Som nabo til Oslo har vi samordnet oss med blant annet hovedstaden, Asker, Lier, Drammen og Lillestrøm, sier hun.

– Situasjonen er skjør

Bærum-ordføreren understreker at de gjeldende tiltakene er nødvendige.

– Vi anser at disse ivaretar smittevernet på en god måte med den situasjonen vi har hatt og har, men situasjonen er skjør og den samlede risikoen er nå alvorlig, sier Krog.

Hun sier at kommunen har gitt uttrykk for at de er forberedt på strengere tiltak.

– Vi venter nå spent på de nye vurderingene nasjonale myndigheter nå gjør på bakgrunn av at vi er nabokommune.

Bærum kommune har hatt rødt nivå i grunnskolen siden november. Denne uken gikk kommunen over til gult nivå. I tillegg ble det åpnet for innendørs idrett for barn og unge igjen, etter at slike tilbud har vært stengt siden nyttår.