Papirmølle på grensen skaper Brexit-krøll for varehandel

Mangel på folk som kan hjelpe sjåfører med papirmøllen som har oppstått etter Brexit, fører til hvileløs venting for å få utfylt tollpapirer. Det melder nyhetsbyrået Bloomberg.

Mange lastebilførere må bruke mye tid på å få hjelp til å fylle ut papirer. Bildet er fra havnen i Dover. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

17. jan. 2021 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge flere medier gikk vareflyten som den skulle de aller første dagene etter at britene forlot EU fra nyttår.

Men nå er tollbyråkratiet ifølge Bloomberg i ferd med å kvele handelen mellom England og kontinentet. Det fører ikke bare til forsinkelser. Det fører også til at det tar lengre tid for britisk økonomi til å hente seg inn igjen etter koronaen.

Byrået gjengir frustrasjonene til Branimir Vuckovic fra Kroatia. Han jobber for Beep Beep Express Ltd og frakter varer frem og tilbake mellom Storbritannia og EU. Når Bloombergs journalist treffer ham, sitter han bom fast i havneområdet i Kent i sørøst England.

45-åringen finner ikke ingen som kan hjelpe ham med tolldokumentene. Ifølge Bloomberg Vuckovic kjørte han i forrige uke rundt i Kent for å finne hjelp – til ingen nytte. Han ble gjentatte ganger avvist av fraktagenter som ikke tok imot nye kunder.

Hull i Brexit-planlegging

– Hvem tar seg av papirarbeidet? Ingen, sa han.

Vuckovics erfaring avdekker en feil i Storbritannias forberedelser til Brexit: Mangel på kvalifisert hjelp til firmaer som prøver å navigere seg gjennom labyrinten av tollprosedyrer som har oppstått i kjølvannet av Brexit.

Selv med en handelsavtale på plass, er det en rekke papirer som skal fylles ut og mye som må kontrolleres.

– Mangelen på personale hemmer allerede varestrømmen. Det har også presset opp kostnadene ved å sende varer.

Det uttalte Stephen Phipson onsdag. Han er administrerende direktør i Make UK, Storbritannias største produksjonslobbygruppe.

Bloomberg antyder at regjeringen unngikk betydelige forstyrrelser i havnene de første dagene etter Brexit fordi firmaer lagret varer eller utsatte leveranser. Nå kan mangelen på kvalifisert hjelp føre til at det vil ta lengre tid for britisk økonomi å komme tilbake til normalt nivå.

Her er det polititjenestemenn som sjekker papirer i havneområdet i Dover. Foto: John Sibley / X03811

Langt større behov for ansatte

Storbritannias logistikkindustri mener bedrifter trenger 50.000 ansatte for å behandle de 200 millioner ekstra tollskjemaene som årlig vil kreves etter Brexit.

Den britiske regjeringen har gjentatte ganger nektet å avsløre hvor mange fraktagenter det for øyeblikket er. Svaret har vært, at det er et spørsmål som er overlatt til markedet.

Phipson i Make UK sa at de nyeste dataene tyder på at det er mellom 11. og 12.000. Dette fører altså til at bedriftene sliter med å få nok hjelp.

Eddie Maybank, en uavhengig tollmegler, har ifølge Bloomberg blitt så neddynget med henvendelser at han har videresendt dem videre til andre agenter i Dover. Men han fikk denne uken beskjed om å slutte med. De har heller ikke kapasitet.

– Vi begynner å innse at kapasiteten til tollagentene blir ekstremt strukket, på begge sider av grensen.

Det sa Heather Jones torsdag. Han er visedirektør for regjeringens Border and Protocol Delivery Group. Uttalelsen falt i et digitalt forum for bedrifter.

Frykter konkurser

Problemene i havneområdene kommer i tillegg til problemene en rekke bedrifter har som følge av koronaen.

Med mindre staten stiller opp med mer hjelp, kan over en kvart million britiske bedrifter gå konkurs. Det skyldes både pandemien og brexit. Det kommer frem i en studie NTB nylig skrev om.

– Rekordmange eiere av småbedrifter planlegger å stenge dørene i løpet av de neste tolv månedene.

Det er budskapet til bedriftsforbundet FSB. Det organiserer småbedrifter. De dystre utsiktene er basert på en undersøkelse blant 1.401 bedrifter den siste måneden.

Bedriftsforbundet mener den engelske regjeringens krisepakker ikke holder tritt med innstrammingene. I tillegg påpeker forbundet at eksportbedrifter merker økt belastning som følge av brexit.

FSB-leder Mike Cherry ber derfor myndighetene legge til rette for kriselån og brexithjelp.