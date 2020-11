USAs helseminister tror på vaksinering innen få uker

Helseminister Alex Azar sier koronavaksinene til Pfizer og Moderna kan bli godkjent av amerikanske helsemyndigheter innen få uker.

USAs helseministeren Alex Azar har troen på at amerikanere kan vaksinere seg mot Covid-19 allerede i år. Foto: POOL / X80003

NTB

Nå nettopp

En vaksinering kan dermed starte allerede i år, ifølge Azar, melder Reuters.

Delstatene forbereder seg på å distribuere vaksinene innen 24 timer etter at de er blitt godkjent av helsemyndighetene, og kravet om fryselagring og transport av vaksinene kommer ikke til å være til hinder for at USAs innbyggere får tilgang på vaksinen, ifølge myndighetene.

– Vi har nå to trygge og svært effektive vaksiner som kan bli godkjent av mat- og legemiddeltilsynet FDA og er klare til å distribueres innen uker, sier Azar.

Om lag 40 millioner doser av de to vaksinene, som begge må gis i to doser med fire ukers mellomrom, vil være tilgjengelig innen slutten av året, opplyser helsemyndighetene.

Koronavaksinen som Pfizer har utviklet, er 95 prosent effektiv i den siste testfasen, ifølge legemiddelselskapet. Vaksinen er utviklet sammen med det tyske selskapet BioNTech. De har tidligere meldt at vaksinen er 90 prosent effektiv etter andre dose.