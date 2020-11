Hans O. Torgersen Stripen gjennom skogen markerer grensen mellom Norge og Sverige. Midt på ligger grensetjenesten som skal hjelpe folk som bor og jobber på begge sider. Nå kjører bilene i stedet innom det døgnåpne testsenteret for korona. Norske Trond Erik Grundt og svenske Kjell Olsén har begge familie på den andre siden. - Problemet vårt er ikke harryhandelen. Det er hverdagen som er problemet. Livet. Verden Koronaviruset For de «svorske» på grensen handler det ikke om billig bacon og snus. – Noen føler seg som spedalske. Folk har grått til oss i telefonen.

Nye karanteneregler, fiendtlighet og en «slitsom» interesse for Sverige skaper såre følelser.

29. nov. 2020 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

RIKSGRENSEN MOROKULIEN (Aftenposten): De norske og svenske flaggene henger slapt ned fra flaggstengene på hver sin side av fredsmonumentet.

«Heretter er krig mellom skandinaviske brødre umulig», står det på granittsøylen fra 1914. Monumentet markerte et helt århundre uten krig mellom svensker og nordmenn. Etter Annen verdenskrig har grensen blitt nærmest usynlig for folk her. Inntil mars i år.