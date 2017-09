Den dramatiske endringen av reiserådet kommer etter at amerikanske diplomater på øya i et års tid har meldt om uforklarlige helseproblemer.

Kildene sier også at USA vil stanse utstedelse av visum på Cuba på ubestemt tid. Tiltakene blir værende frem til cubanske myndigheter kan garantere for amerikanske diplomaters sikkerhet.

USAs ambassade på Cuba reiser hjem som følge av det som omtales som «spesifikke angrep», opplyser tjenestemenn.

De ansatte reiser hjem sammen med familiene sine, opplyste de ikke navngitte kildene fredag.

Flere amerikanske diplomater skal ha fått skader som følge av de mystiske angrepene.

I et nytt reiseråd går det frem at angrep mot diplomater har skjedd på hoteller. Dermed advares amerikanske statsborgere generelt mot å reise til Cuba fordi de risikerer å bli skadd.

Mystiske helseproblemer

Minst 21 amerikanske diplomater og fem canadiere skal ha blitt syke siden i fjor i det USAs utenriksminister Rex Tillerson har betegnet som et helseangrep og som amerikanske tjenestemenn tror kan ha kommet fra en skjult akustisk enhet som sendte ut høyfrekvent lyd.

De mystiske helseproblemene som har rammet de ansatte ved USAs ambassade er blant annet hørselstap, taleproblemer, konsentrasjonsvansker, mild hjerneskade, hevelse i hjernen, svimmelhet, balanseproblemer, kvalme og alvorlig hodepine.

Det har tidligere blitt antatt at lidelsene var forårsaket av en skjult enhet som sendte ut høyfrekvent lyd. I mai ble to cubanske diplomater utvist fra USA i forbindelse med saken.

Alexandre Meneghini / REUTERS

Den cubanske regjeringen har avvist å ha noe med helseproblemene som har rammet de amerikanske diplomatene.

– Cuba har aldri begått eller vil noen gang gjennomføre handlinger av denne typen. Vi vil heller aldri tillat en tredjepart å bruke vårt territorium til dette formålet, sier den cubanske ambassaden i Washington i en uttalelse.

Trump-administrasjonen har ikke konkret anklaget cubanske myndigheter for å stå bak, og beslutningen om å endre reiseråd og trekke ut ambassadepersonell, blir ikke presentert som et straffetiltak.

USA varslet Cubas ambassade i Washington om de nye tiltakene fredag morgen.

Flere teorier, men få svar

Tidligere i september iverksatte amerikanske myndigheter en omfattende etterforskning for å finne ut hva lidelsene skyldes, skriver nyhetsbyrået AP.

En rekke teorier er blitt nevnt. Den mest utbredte er at den amerikanske ambassaden er utsatt for et akustisk angrep, et angrep med lyd.

Flere av ofrene skal blant annet ha hørt ting. Høy lyd kan skade hørselen og blant annet føre til sprukne trommehinner og permanent nedsatt hørsel.

En annen teori er at ambassaden er blitt rammet av et elektromagnetisk angrep.

Slike våpen rammer imidlertid elektronikk og ikke mennesker. Enkelte ansatte ved ambassaden har sagt at de har hørt lyder, og mikrobølgevibrasjoner kan føre til at folk hører klikkende lyder.

Den siste teorien AP nevner er stress og angst, som kan ha gjort situasjonen mer komplisert.

Ifølge nyhetsbyrået kan diplomatene sett på lettere symptomer som de ellers ville avfeid. Mange av symptomene kan ha kommet av noe annet, skriver AP.