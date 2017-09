Playboy-grunnlegger Hugh Hefner er død

Ifølge en melding fra selskapet døde Hefner fredelig i sitt hjem av naturlige årsaker.

Grunnleggeren av magasinet startet forretningen i 1953, blant annet med en sjekk fra moren på 1000 dollar som finansiering. Ideen var å gi ut et blad med en kombinasjon av nakne kvinner og dyptpløyende artikler, intervjuer med fremstående personer og fortellinger fra kjente forfattere. Den første midtsidepiken var Marilyn Monroe.

– Vi oppfant sex

Den første utgaven var på 44 sider, og solgte i et opplag av 54.175 til en pris av 50 cent. Før 1960-tallet nådde opplaget en million og i løpet av 1970-tallet nådde bladet sin kommersielle glanstid med syv millioner eksemplarer.

– Før oss var det ingen som hadde sex, vi oppfant sex, sa Hefner selv om bladet som ble født på grunnleggerens kjøkkenbord og ble kjernen i hans forretningsimperium.

Sønnen: En kulturell pioner

– Min far levde et usedvanlig liv og innflytelsesrikt liv som en kulturell pioner og en ledende stemme bak noen av de mest betydningsfulle sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid med å forfekte ytringsfrihet, borgerrettigheter og seksuell frigjøring, sier sønnen Cooper Hefner i en kunngjøring.

Da det første bladet kom ut, skriver AP, kunne amerikanske delstater fortsatt forby prevensjon, og i den populære TV-serien I love Lucy fikk manusforfatterne ikke lov til å skrive ordet «gravid».

Playboy

Bodde i Playboy-villa

Hefner var født og oppvokst i Chicago. Herfra drev han bladet de første tiårene, men flyttet senere virksomheten til Los Angeles. I Playboy-villaen, et herskapshus på 2000 kvadratmeter, holdt han til siden 1971. Her regjerte han i kjent stil kledd i røykejakke, slåbrok eller silkepyjamas og dyrket sitt image med opptil syv kjærester samtidig. Eiendommen ble kjøpt for drøyt 1 million dollar den gang og solgt for noen år siden for 100 millioner til naboen, men da med forutsetningen at Hefner skulle bo der til sin død.

Hefner var mer enn keiseren i landet uten klær, skriver The Washington Post: Helt fra starten hadde han litterære ambisjoner for bladet sitt. Det ble raskt en stående vits at man kjøpte og leste bladet for de dypsindige artiklene, ikke de lettkledde kvinnene.

Playboy

– Picasso, Nietzsche og sex

I den første lederartikkelen beskrev den da 27 år gamle Hefner hvordan han så for seg leserne sine.

– Vi liker å mikse en cocktail og en hors d’oeuvre eller to, sette på litt stemningsskapende musikk på grammofonspilleren og invitere en kvinnelig bekjent til en lavmælt samtale om Picasso, Nietzsche, jazz og sex, skrev han.

Blant forfatterne som skrev i bladet var Norman Mailer, Saul Bellow og Joyce Carol Oates. Bladet brakte også de første utdragene fra bøker som Røtter av Alex Haley, Garps verden av John Irving og Alle presidentens menn av Bob Woodward og Carl Bernstein.

Playboy

– Symboler på den seksuelle revolusjon

Mannen Hefner og merkevaren Playboy var uatskillelige, skriver The New York Times: Begge ville fremstå som symboler på den seksuelle revolusjon, flukten fra amerikansk snerpethet og for større toleranse.

Hefner giftet seg i 2012 med tidligere playmate Crystal Harris. Enken, som nå er 31 år gammel, var Hefners tredje kone. Han etterlater seg fire barn fra de tidligere ekteskapene.