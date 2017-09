Playboy-grunnlegger Hugh Hefner er død, 91 år gammel

Ifølge en melding fra selskapet døde Hefner fredelig i sitt hjem av naturlige årsaker.

Grunnleggeren av magasinet startet forretningen i 1953, blant annet med en sjekk fra moren på 1000 dollar som finansiering. Ideen var å gi ut et blad med en kombinasjon av nakne kvinner og dyptpløyende artikler, intervjuer med fremstående personer og fortellinger fra kjente forfattere. Den første midtsidepiken var Marilyn Monroe.

Den første utgaven var på 44 sider, og solgte i et opplag av 54.175 til en pris av 50 cent per stykk.

– Før oss var det ingen som hadde sex, vi oppfant sex, sa han om bladet som ble født på grunnleggerens kjøkkenbord og ble kjernen til hans forretningsimperium.

Sønnen: En kulturell pioner

– Min far levde et usedvanlig liv og innflytelsesrikt liv som en kulturell pioner og en ledende stemme bak noen av de mest betydningsfulle sosiale og kulturelle bevegelsene i vår tid med å forfekte ytringsfrihet, borgerrettigheter og seksuell frigjøring, sier sønnen Cooper Hefner i en kunngjøring.

Hefner var gift med tidligere playmate Crystal Harris. Hun var Hefners tredje kone. Han etterlater seg fire barn fra de tidligere ekteskapene.

Playboy

Bodde i Playboy-villa

Hefner var født og oppvokst i Chicago, men bodde i Los Angeles i Playboy-villaen. I dette herskapshuset på 2000 kvadratmeter holdt han til siden 1971. Her regjerte han i kjent stil kledd i slåbrok og dyrket sitt image med opptil syv kjærester samtidig. Eiendommen ble kjøpt for drøyt 1 million dollar den gang og solgt for noen år siden for 100 millioner, men da med forutsetningen at Hefner skulle bo der til sin død.

Hefner var mer enn keiseren i landet uten klær, skriver The Washington Post. Helt fra starten hadde han litterære ambisjoner for bladet sitt. Det ble raskt en stående vits at man kjøpte og leste bladet for de dypsindige artiklene, ikke de lettkledde kvinnene.