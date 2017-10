Putins erkefiende dømt til 20 dagers fengsel

Navalnyj ble pågrepet av politiet idet han forlot sitt hjem i Moskva fredag morgen. Han skulle da til byen Nizjnij Novgorod for å holde en tale. Han hadde fått tillatelse til fredagens møte, men pågripelsen var begrunnet med et kommende møte i St. Petersburg. Myndighetene hadde ikke gitt tillatelse til dette siste møtet.

– Han ble pågrepet for gjentatte ganger å ha tatt til orde for deltakelse på et ulovlig offentlig møte, het det i en uttalelse fra politiet.

Navalnyj har flere ganger tidligere blitt fengslet for å delta på ulovlige møter.

Opposisjonslederen anklager russiske myndigheter for korrupsjon, men er selv dømt for bedrageri. Han har sagt at han vil stille mot Vladimir Putin i neste års presidentvalg, men er trolig utelukket fra det på grunn av bedrageridommen.

Les mer opm den russiske opposisjonsledere: