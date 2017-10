Eksperter: Taliban på offensiven for å vise muskler overfor president Trump

Taliban synes å legge om strategien i retning av å angripe leire og forlegninger snarere enn tett befolkede sentrumsområder i byene.

I tre av fire angrep siden tirsdag i forrige uke brukte opprørerne erobrede Humvee-kjøretøy fullstappet med sprengstoff mot militære mål. Hensikten var øyensynlig å demoralisere krigstrøtte soldater og stjele våpen og utstyr for å fortsette kampen mot det USA-støttede regimet i Kabul.

Taliban har angivelig erobret flere titall Humvee-biler, amerikanernes mest brukte og anvendelige kjøretøy i klassen under pansrede vogner. De skal også ha stjålet et betydelig antall pickup-lastebiler som kan utrustes med maskingeværer og annet tyngre skyts.

Dreining

MASSOUD HOSSAINI / TT / NTB Scanpix

Hvis den siste ukens angrep fortsetter i samme gate, markerer de endring i måten Taliban kjemper på. I de senere år har opprørsbevegelsen hatt som mål å ta kontroll over nøkkelbyer ute i provinsene, slik som den nordlige byen Kunduz. Her har opprørere tilkjempet seg makten to ganger i løpet av de siste to årene.

– Taliban ønsker å vise muskler overfor Trump-administrasjonen som i løpet av sommeren vedtok en ny strategi basert på større styrkenærvær uten sluttdato, sier Vanda Felaba-Brown, seniorforsker ved Brookingsinstituttet.

Opprørerne har gjennomført flere svært dødbringende angrep mot sikkerhetsstyrkene i år. Et av de verste skjedde mot en forlegning i Mazar-i-Sharif på vårparten. Her ble minst 144 mennesker drept.

Mest dødbringende

Men den siste uken peker seg ut som den mest dødbringende på lang tid. Taliban utførte fem angrep med rundt 150 drepte: soldater, politi og sivile. I tillegg har IS har tatt på seg skylden for et selvmordsangrep fredag, der 56 mennesker ble drept i en sjiamuslimsk moské i Kabul. Over 200 mennesker mistet livet på bare én uke.

Flere observatører i området merker seg at Talibans opptrapping kommer etter at både USA og regimet i Kabul har kunngjort en mer offensive strategi for å slå ned opprørerne.

I august kunngjorde president Donald Trump at amerikanske styrker blir stående i Afghanistan på ubestemt tid, samtidig som angrepene skulle intensivers mot opprørerne både på bakken og fra luften. I september regnet det flere bomber og raketter over Talibans stillinger enn noensinne siden oktober i 2010.

En rekke droneangrep mot de lovløse og uveisomme områdene mot grensen til Pakistan har angivelig tatt livet av flere titall opprørere.

Sender flere agenter mot Taliban

CIA utvider sine hemmelige operasjoner i Afghanistan, melder New York Times. Målet er å ta livet av flereTaliban-opprørere.

Taktikken innebærer at flere små team av erfarne offiserer og innleide eksperter skal jakte på Taliban side om side med afghanske regjeringsstyrker, skriver avisen. Kildene er to ledende tjenestemenn som ikke navngis.

CIA endrer på denne måten sitt operasjonsmønster i Afghanistan. Tidligere var hovedoppgaven å finne og nedkjempe Al-Qaida-tilhengere og bistå afghansk etterretning og sikkerhetsstyrkene med dette.

De nye oppgavene skal angivelige ledes av CIAs halvmilitære offiserer i Special Activities Division. På bakken skal jobben gjøres av små grupper som går under betegnelsen «antiterror jakt-team».

CIA vil ikke kommentere innholdet i artikkelen i New York Times.