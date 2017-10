Storjuryen ble oppnevnt av spesialetterforsker Robert Mueller i august og ble sett som et tegn på at den føderale etterforskningen var i ferd med å skyte fart.

Siktelsene er foreløpig ikke offentliggjort, men kilder CNN har snakket med sier planen er å varetektsfengsle de siktede allerede mandag.

Mueller jobber hardt bak kulissene: Russland-granskerne har nettopp gitt Trump to dårlige nyheter

– Overraskende

– Det kan dreie seg om hva som helst. Det eneste vi vet er at juryen mener det er blitt begått lovbrudd, sier en ekspert CNN har snakket med.

Det er ikke uvanlig at siktelser ikke offentliggjøres, sier tidligere statsadvokat Barbara McQuade. Hun sier hun er overrasket over at det er tatt ut siktelser på nåværende tidspunkt.

– Det kommer ny informasjon hele tiden og det er så komplekst, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser. Men på den annen side er Mueller kjent for å jobbe med hastesaker og har et team med 16 toppadvokater og de jobber sikkert døgnet rundt, sier McQuade til NBC News.

Politisk heksejakt

Blant spørsmålene som blir etterforsket, er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor høst.

Trump har gang på gang avvist anklagene og hevder han er offer for en politisk heksejakt.

Mueller vil ikke kommentere de mulige siktelsene, ifølge den amerikanske kanalen.