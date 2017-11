Det hvite hus: Trump skal ikke møte Putin i Vietnam

Det har lenge vært uklart om USAs og Russlands president skulle ha et møte mens de er i Vietnam. Onsdag opplyste russiske myndigheter at det trolig ville bli et eget møte mellom Putin og Trump.

– De holder på å bli enige om tidspunktet for møtet, som skal foregå 10. november, sa Putins rådgiver Jurij Usjakov dagen etterpå, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Fredag morgen kom kontrabeskjeden fra Det hvite hus, som sier at de to statslederne ikke skal ha noe møte.

Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene. Det var også forventninger om at de kunne ta opp muligheten for en ny sikkerhetsavtale for å unngå direkte konfrontasjon mellom de to landenes styrker i Syria, der USA og Russland støtter ulike sider i konflikten.