Einsteins lykketeori solgt for 12 millioner kroner

Vinnerbudet for lykketeorien gikk langt over den anslåtte prisen på inntil 65.000 kroner som auksjonshuset Winner's hadde oppgitt på forhånd.

Kjøperen er en europeer som ønsker å forbli anonym, opplyser en talsmann for auksjonshuset.

På lappen står det at «et stille og beskjedent liv gir mer glede enn streben etter suksess forbundet med konstant uro». På en annen lapp, som Einstein skrev på samme tid, står det ganske enkelt «der det er vilje, er det vei». Den ble solgt for 1,9 millioner kroner, opplyser Winner's.

– Jeg er veldig glad for at det er folk der ute som fortsatt er interessert i vitenskap og historie og tidløse leveranser i en verden som utvikler seg så raskt, sier selgeren, som også vil være anonym, til nyhetsbyrået AFP etter salget.

Einstein ga de korte oppskriftene på et lykkelig liv til en japansk kurer som kom til Imperial Hotel i Japans hovedstad for å levere en beskjed til Einstein. Enten ville han ikke ha noe tips for tjenesten, i tråd med tradisjon, eller så hadde ikke fysikeren noen småpenger for hånden.

Uansett ønsket ikke Einstein at han skulle gå tomhendt derfra, så han skrev de to setningene på tysk.