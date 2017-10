Det har vært få sammenstøt langs grensen mellom Israel og Gaza siden krigen i 2014.

Hamas opplyser at en av de drepte tilhørte deres væpnede fløy. To av de andre som er drept, skal ha tilhørt en annen militant gruppe.

Den israelske hærens talsmann Jonathan Conricus opplyste tidligere mandag at deres styrker hadde ødelagt en tunnel på den israelske siden av grensen. Han la til at Israel holder Hamas ansvarlig for å ha krenket landets suverenitet.