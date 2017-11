Sist søndag hørte Stephen Willeford (55) skuddsalver fra kirken han er nabo til. Datteren hans kom løpende inn og fortalte om en mann iført kamputstyr ved kirken.

Organisasjonen National Rifle Association (NRA) kjører nå frem Willeford som en frontfigur i kampen mot innstramninger i våpenlovgivningen.

– Jeg fant frem min AR-15 i våpenskapet. Den er lettere å håndtere og sikte med. Jeg hørte skudd etter skudd og ville ikke kaste bort tid. Jeg grep en neve ammunisjon og ladet mens jeg løp mot kirken, forteller Willeford til NRAs TV-kanal.

David J. Phillip, AP/NTB scanpix

Satset 250 mill. på Trump

AR-15 er et halvautomatisk gevær som ser ut som et maskingevær. Det var et slikt våpen også gjerningsmannen brukte da han angrep Første baptistkirke i Sutherland Springs i Texas og drepte 26 og såret 20.

NRA er USAs største våpenorganisasjon med fem millioner medlemmer og en omsetning på over tre milliarder kroner. Den driver skytebaner og kurs, men først og fremst aktiv lobbyvirksomhet mot forsøk på å begrense adgangen til å selge og kjøpe skytevåpen.

Mens NRAs motstandere mener det er for mange våpen i omløp og for lett å få kjøpt dem, argumenterer organisasjonen helt motsatt og mener lovlydige borgere må ha adgang til å forsvare seg.

I 2016 brukte de 250 millioner kroner mot Hillary Clinton og for Donald Trump. I tillegg satset de 160 millioner kroner på seks senatorvalg. I fem av dem vant deres kandidat.

Curtis Compton, AP/NTB scanpix

Ben Brewer, Reuters/ NTB scanpix

Intervju på egen TV-kanal

Når det begås skytemassakrer, holder organisasjonen derimot normalt en lavmælt profil. Da Stephen Paddock i oktober drepte 58 og såret over 500 under en konsert i Las Vegas, overrasket NRA. Da ble det antydet at organisasjonen kanskje ikke motsatte seg et forbud mot en innretning som får halvautomatiske geværer til å fungere nesten som maskingeværer.

Etter Texas-massakren holder våpenlobbyen derimot ikke igjen. Willeford er ikke bare medlem, men godkjent instruktør fra organisasjonen. Og mens han ikke vil snakke direkte med pressen, har NRA gjort opptak med ham i 50 minutter til sin egen nett-TV-kanal i et til dels følelsesladet intervju.

Fakta: Drap med skytevåpen i verden Det begås årlig omtrent 3,85 drap med skytevåpen pr. 100.000 innbyggere i USA. I andre land med tilsvarende velstand og utdanningsnivå er tallene langt lavere. I Norge ble det i 2016 begått to drap med skytevåpen – 0,04 pr. 100.000 innbyggere. På topplisten ligger land i Latin-Amerika og Karibia med El Salvador og Venezuela øverst. Ifølge en database som registrerer masseskytinger i USA, har det i år vært 308 tilfeller. Da regnes hendelser med der minst fire personer er blitt truffet av kuler. Kilder: Institute for Health Metrics and Evaluation, Gun Violence Archive og Kripos.

Var kommet ut av kirken

Da Willeford – for øvrig barføtt – kom frem til åstedet søndag, var gjerningsmannen allerede kommet ut av kirken. Han var bevæpnet og iført skuddsikker vest, hjelm og maske.

– Han så meg, og vi utvekslet ild. Han hoppet inn i bilen og skjøt to ganger til mot meg slik at det ble kulehull i sidevinduet. Jeg skjøt mot vinduet, det knuste, og jeg skjøt en gang til før han kjørte av gårde, forteller Willeford.

Max Massey, KSAT12/Reuters/NTB scanpix

– Snudde kamp til flukt

Willeford fikk med seg en bilist og forfulgte gjerningsmannen mens de hadde politiet på telefonen. Senere viste det seg at angriperen kjørte i grøften og skjøt seg selv, men at Willeford hadde truffet ham med to skudd – ett i beinet og ett i overkroppen. Han sier selv at han fikk drevet angriperen til å flykte.

– Jeg snudde hans kamp til flukt og gjorde det jeg måtte, sier han.

Willeford har lært opp sine barn til å bli gode skyttere før de var åtte år gamle, forteller han. NRA og andre våpenlobbygrupper som Gun Owners of America kaller den pensjonerte rørleggeren en helt. Angriperen, Devin Kelley (26), beskrives som en «hatfylt, liberal ateist».

David J. Phillip, AP/NTB scanpix

Lokal sheriff: Kan ha reddet liv

Den lokale sheriffen, Joe Tackitt, har også på CNN kalt kirkenaboen en helt. Han mener Willeford kan ha reddet mange liv selv om 55-åringen ikke nådde frem før angriperen var på vei vekk.

– Det var flere våpen i bilen. Det er en annen kirke nedi veien. Han kunne ha stoppet der. Hvem vet? sa sheriffen.

Pence: Texas-helter

Onsdag besøkte visepresident Mike Pence Sutherland Springs og møtte ofre, pårørende og Willeford. Pence kalte i sin tale under en minnestund på en idrettsbane to mil fra åstedet Willeford og bilisten Johnnie Langendorff for «Texas-helter» som «forfulgte angriperen i en biljakt med høy fart og slik reddet amerikanske liv».

JONATHAN BACHMAN, Reuters/NTB scanpix

Har film av angrepet

Det er i dagene etter hendelsen kommet frem flere nye sider ved saken:

Myndighetene har video av angrepet fordi menigheten ofte filmet gudstjenestene.

Åtte av de drepte var barn fra 16 år og nedover. Ifølge vitner skjøt angriperen gråtende og tryglende barn.

Luftforsvaret hadde glemt å melde inn til en nasjonal database at Kelley i militæret var dømt for familievold. Han skulle dermed egentlig vært nektet å kjøpe våpen.

Angriperen rømte midlertidig fra et psykiatrisk sykehus i 2012 og ble da stemplet som farlig.

Gjerningsmannen var i konflikt med sin svigermor, som tilhørte menigheten. Hennes mor var blant de drepte.

Florida-sheriff: Kjøp våpen

Historien fra Sutherland Springs har også tent andre som brenner for selvforsvar med våpen. I Polk fylke i Florida oppfordrer sheriff Grady Judd nå innbyggerne til å anskaffe skytevåpen og tilbyr opplæring til forretningsdrivende som er interessert.

– Det eneste som stopper et dårlig menneske med våpen, er et godt menneske med våpen, sier han.