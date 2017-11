IS planla et av tidenes verste terrorangrep – men politiet fulgte hvert skritt

Tyrkisk politi har den siste uken rullet opp et omfattende terrornettverk tilknyttet Den islamske staten (IS). Nettverket planla trolig å spre død og ødeleggelse i landet over lengre tid.

Et angrep på et av Istanbuls største kjøpesentre ble avverget i siste liten. Dersom angrepet hadde blitt gjennomført som planlagt, kunne det ha blitt et av de verste som verden noensinne har sett.

Bomber skjult i mikrobølgeovner skulle spre død og utløse panikk i kjøpesenteret Forum. Med sine nesten 500.000 kvadratmeter er det et av Istanbuls største. Her ligger blant annet IKEA.

Biler og motorsykler fylt med sprengstoff, skulle også gå av i kjøpesenterets parkeringshus.

Selvmordsbombere med vester fylt med sprengstoff skulle drepe enda flere når redningsmannskaper strømmet til for å hjelpe de skadede.

Et omfattende terrornettverk kan ha blitt avslørt. 283 mistenkte IS-medlemmer er blitt pågrepet.

Flere terrorangrep kan ha vært planlagt. Politiet har funnet 56 bomber som var helt eller delvis klargjort, ifølge tyrkiske medier.

Fakta: Omfattende politiaksjon mot IS i Tyrkia Fire personer ble pågrepet ved Forum Istanbul i forbindelse med det avvergede terrorangrepet der denne uken. De er av tyrkisk avstamning, men skal ha tilknytning til Østerrike. Politiet overvåket terrorcellen fra Den islamske staten (IS). I løpet av de siste 11 dagene er tilsammen 283 personer blitt pågrepet i aksjoner i 25 provinser over hele Tyrkia. 187 av dem er utlendinger. Politiet har funnet 56 bomber inneholdende 16 ulike kjemiske stoffer og forsterket med aluminium og stålkuler. Det ble funnet 67 sprenglegemer som veide mellom 3 og 4 kilo hver, 32 gassbeholdere, jernkuler og fire selvmordsvester som var klare til bruk. Politiet anslår av IS kunne ha gjennomført 40 angrep med de eksplosivene som er blitt beslaglagt. To kilo med uidentifisert hvitt pulver ble også funnet. Kilder: Hurriyet, Habertürk.

Fakta: Tidligere terrorangrep i Tyrkia 1. januar 2017: Nattklubben Reina angripes av en mann med skytevåpen: 39 drepte. 19. desember 2016: Russlands ambassadør blir drept ved åpningen av en kunstutstilling. 10. desember 2016: Angrep på en fotballstadion i Besiktas: 38 drepte. 28. juni 2016: Angrep på Atatürk flyplass: 45 drepte. 7. juni 2016: Angrep på et turistområde i Istanbul: 11 drepte. 19. mars 2016: Angrep på en handlegate i Istanbul: 4 drepte. 13. mars 2016: En bil fylt med eksplosiver eksploderer i Ankara: Minst 30 drepte. 17. februar 2016: En bilbombe eksploderer ved en buss med soldater i Ankara: 28 drepte. 12. januar 2016: En selvmordsbomber sprenger seg ved de største turistattraksjonene i Istanbul: 10 utenlandske turister blir drept. 10. oktober 2015: Selvmordsbombere angriper en fredsdemonstrasjon i Ankara: 104 blir drept. 20. juli 2015: En gruppe ungdommer blir angrepet i Suruc: 33 drepte.

Politiet holdt terrorcelle under overvåking 24 timer i døgnet

Tyrkias befolkning var sterkt plaget av terrorangrep i 2015 og 2016, men det har ikke vært noen større angrep i Istanbul siden 39 mennesker ble drept på en nattklubb nyttårsaften for over 10 måneder siden.

I slutten av oktober kunne byen ha blitt åsted for en ny massakre.

Det hele begynte med at det ble meldt om eksplosjoner i to boliger i de relativt avsidesliggende bydelene Esenyurt og Arnavutköy på Europa-siden av Istanbul den 27. oktober.

På bakgrunn av etterretningsopplysninger holdt politiet allerede to menn som bodde i disse boligene, under oppsikt. Politiet fulgte etter dem da de hastet ut av boligene, ifølge Hurriyet.

Tyrkia driver storstilt krigføring mot kurdiske PKK, som Tyrkia anklager for å være en terrorgruppe: Tyrkias blodige borgerkrig: Over 1000 soldater drept.

Tor Arne Andreassen

Biler fulle av sprengstoff

De to mennene og deres to koner ble senere pågrepet ved Forum kjøpesenter i Bayrampasa-distriktet. De skal da ha parkert to biler fulle med sprengstoff i kjøpesenterets parkeringshus.

Inne i kjøpesenteret fant man fire mikrobølgeovner fylt med sprengstoff. Gjerningsmennene skal ha kjøpt ovnene nylig, fylt dem med sprengstoff og levert dem tilbake til butikken under påskudd av at det var noe galt med dem.

Tor Arne Andreassen

Et terrornettverk kan ha planlagt en serie med angrep

Politiet har de siste dagene gjennomført omfattende raid mot det de mener er et IS-nettverk i Tyrkia. 283 mistenkte IS-medlemmer er blitt arrestert, 187 av dem utenlandske statsborgere, har politiet opplyst ifølge tyrkisk presse.

56 enten helt eller delvis klargjort bomber skal ha blitt funnet. Bombene skal ha inneholdt 16 forskjellige kjemiske stoffer og blitt forsterket med aluminium og stålkuler.

– Dette er kanskje den mest suksessrike operasjonen i løpet av de siste 30 årene, sier en høytstående etterretningskilde til avisen Habertürk.

Kilden legger til at den samlede innsatsen til den tyrkiske etterretningen (MIT) og Istanbuls politi kan ha reddet Tyrkia fra en stor katastrofe.

En talsmann for politiet i Istanbul sier til Aftenposten at sikkerheten nå er blitt styrket ved kjøpesentrene i byen. Sikkerheten var imidlertid allerede hevet etter angrepet på flyplassen i Istanbul i fjor sommer.

REX/Shutterstock

Etterretning fra Syria kan ha vært avgjørende

Tyrkisk politi opplyser til pressen at bedre etterretning førte til avsløringen av IS-cellene. Etterretningsopplysninger fra Syria kan ha vært avgjørende, melder AI-Monitor.

Tyrkiske styrker har vært inne i Syria i minst to år. Den tilstedeværelsen har gjort det mulig for Tyrkias hemmelige tjenester å få informasjon om sovende celler i Tyrkia, sier en etterretningskilde til AI-monitor.

De skriver også at ettersom IS og Al-Qaida-tilknyttede grupper i Syria er på vikende front, så gjør uenighet mellom ulike salafistiske jihad-nettverk i Tyrkia at de blir mer utsatt.

Terroreksperter er pessimistiske

Verdens ledende eksperter på terrorisme venter ingen nedgang i antallet terrorangrep i Vesten ettersom IS får bank på slagmarken i Syria og Irak. Snarere tvert imot.

– Vi forventer en forhøyet trussel i Europa i lang tid fremover, der hovedvekten vil ligge på lav-skala-angrep med enkle virkemidler som kniv og bil, skriver Petter Nesser, terrorekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en e-post til Aftenposten. – Vi forventer imidlertid også at det vil komme forsøk på mer avanserte angrep, av Mumbai-typen, eller nye angrepsformer og våpen som de militante har skaffet seg erfaring med i krigssonene.

Han skriver at han og kollegaen Anne Stenersen heller ikke utelukker at det på sikt vil bli forsøkt gjennomført angrep med kjemiske trusselstoffer, som kan ha kommet på avveie i Syria.

Politiet

Europas politi og hemmelige tjenester vil drukne i saker

Det er tre hovedgrunner til pessimismen:

1. Det har på kort tid blitt mange flere potensielle terrorister å følge med på i Europa etter at 4000–5000 europeere reiste som fremmedkrigere til Syria og Irak.

2. Terroristene opererer på mer skjulte måter som gjør det vanskeligere å avverge angrep.

3. Sikkerhetstjenestene har ikke kapasitet til å følge alle som kan komme til å utgjøre en trussel.

Selv om mange fremmedkrigere dør eller blir arrestert, vil noen gå under radaren, og det vil også kunne komme angrep fra sympatisører og ekstremister som aldri fikk reist til konfliktområdet.