Den antatte gjerningsmannen hadde vært i politiets søkelys. I går drepte han åtte mennesker på gaten i New York.

Sayfullo Habibullaevic Saipov kjørte 17 kvartaler langs en sykkelsti før han kræsjet inn i en skolebuss. 29-åringen drepte minst åtte mennesker og skadet elleve alvorlig.

Saipov ble skutt i magen av politiet og deretter arrestert. Han ble operert på sykehus i New York i natt (norsk tid). Politiet har kommunisert med ham før han ble lagt på operasjonsbordet, skriver CNN.

Offisielle kilder har foreløpig ikke bekreftet gjerningspersonens identitet, men en rekke amerikanske medier identifiserer Saipov.

IS-lapp

29-åringen skal ha ropt «Allahu Akbar», som er arabisk for Gud er stor og holdt opp to våpenkopier da han gikk ut av bilen.

Flere amerikanske medier skriver at det skal ha blitt funnet en håndskrevet lapp i eller ved pickupen som indikerer at angrepet var inspirert av eller knyttet til IS.

Det er imidlertid ikke funnet bevis for noen direkte bånd mellom 29-åringen og terrorgruppen, skriver New York Times og viser til to antiterror-kilder.

Tobarnsfar og trøbbel med politiet

Den antatte gjerningsmannen hadde to barn og bodde sammen med en ektefelle eller kjæreste i New Jersey, ifølge amerikanske medier. Han er født i 1988 og er opprinnelig fra Usbekistan.

Han kom til USA i 2010 fra Usbekistan, ifølge The New York Times, som siterer offisielle kilder.

29-åringen har et førerkort fra Florida, men kan ha bodd i New Jersey, hvor han også skal ha leid pickupen som ble brukt under angrepet.

New Jersey-politiet skal i går ha undersøkt en bil de tror kan være knyttet til gjerningsmannen, samt en moské de tror han gikk til, skriver nyhetsbyrået AP.

Taxitjenesten Uber har bekreftet at Saipov har jobbet som sjåfør for hos dem, melder NTB. Han skal også ha jobbet som lastebilsjåfør.

Ifølge The New York Times var Saipov kjent for politiet. Han hadde trafikkbøter og mindre dommer i flere delstater. Han har også «vært på radaren til føderale myndigheter», som har ansvaret for terrorbekjempelse, skriver avisen.

Det er bare et drøyt halvår siden en annen usbeker utførte et lignende angrep med bil. Rakhmat Akilov kjørte inn i et kjøpesenter i Stockholm i april. Han drepte fem personer. Akilov overlevde angrepet og har innrømmet skyld. Han er fortsatt ikke dømt.

En «kjent ulv»?

Mange av terrorangrepene i USA og Europa de siste årene er blitt utført av såkalte «kjente ulver» – personer som tidligere har vært på politiets radar i forbindelse med etterforskning eller overvåking av radikale miljøer. Her er noen eksempler:

Rakhmat Akilov, som sto bak angrepet i Stockholm i april, var i kontakt med IS både før og etter terroranslaget og var kjent av politiet.

Omar Mateen, som drepte 49 personer på en nattklubb i Orlando, Florida, i fjor sommer, hadde figurert på FBIs bekymringsliste. Han hadde endatil blitt avhørt flere ganger.

Khalid Masood, som sto bak angrepet på London Bridge i mars, hadde tidligere vært i søkelyset til det britiske etterretningsbyrået MI5. Byrået regnet ham imidlertid for å være en «perifer karakter», og fulgte ham ikke opp.

Anis Amri, som drepte 12 på et julemarked i Berlin i desember, var kjent for tysk etterretning, ifølge Deutsche Welle. Han hadde til og med sagt til en informant at han ønsket å utføre et angrep på tysk jord.

Adel Kermiche, som drepte en fransk prest i Normandie i fjor sommer, hadde forsøkt å reise til Syria to ganger og var på fransk politis liste over potensielle terrorister. Han hadde dessuten elektronisk fotlenke.

Larossi Aballa, som drepte en politimann og -kvinne, i Magnanville i Frankrike i juni 2016, var på fransk politis liste og var tidligere dømt for terror.

I denne saken kan du lese om at forskere forkaster «den ensomme ulven». Mange har nemlig vært i politiets søkelys tidligere.