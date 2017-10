Rettssaken skulle ha startet i den norditalienske byen Bolzano mandag. Krekar selv er ikke til stede i retten, men det har åpenbart ikke spilt noen avgjørende rolle for det italienske rettsvesenet. At en av de øvrige tiltalte heller ikke møtte da retten skulle settes, var åpenbart et større problem, etter hva Rai Südtirol melder, ifølge ABC Nyheter.

– Det blir aldri noen rettssak i Italia, sier Krekars advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

En av de andre tiltalte i terrorsaken ble i august dømt til seks års fengsel i London for å ha tilhørighet til IS og for å ha planlagt terroraksjoner.