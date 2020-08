Historiens første – gang på gang

Langt på vei har Kamala Harris den typen livshistorie amerikanere elsker. Foreldrene var innvandrere, og takket være hardt arbeid har hun kommet seg nesten helt til topps.

På oldemors fang da faren hadde henne med til Jamaica for å møte familien. Kamala Harris campaign/NTB scanpix

– Du kan godt være den første, men pass på at du ikke blir den siste.

Slagordet skal Kamala Harris ha lært av moren sin.

Nå sier hun at det oppsummerer mye av det hun står for. Hun skal ikke bare komme seg opp i livet, men også åpne for andre.

De siste 16 årene har hun vært først på mange områder. Hun var den første kvinnen og den første fargede som ble valgt til embetet som statsadvokat i San Francisco. I 2011 avanserte hun og ble valgt som Californias justisminister. Nok en gang som første mørkhudede kvinne.

Da hun kom til Senatet i 2017, var det som første indisk-amerikanske kvinne.

Ser seg selv som svart

Kamala Harris har ikke kommet dit hun er takket være familieforbindelser eller arvede penger. Det har vært hardt arbeid hele veien. Foreldrene var førstegenerasjons innvandrere, faren fra Jamaica og moren fra India. De møttes på universitetet i Berkeley.

Da Kamala var syv år gammel, ble foreldrene skilt, og Kamala vokste opp med moren og en lillesøster. Nabolaget var typisk arbeiderklasse, preget av afroamerikanere. Som del av integreringspolitikken ble Kamala busset til en annen del av byen og gikk på skole med rikere, hvite barn.

Hun identifiserer seg først og fremst som «svart», på samme måte som «halvt hvite» Barack Obama. Hun unngår å kalle seg selv «afrikansk-amerikansk», i og med at faren er fra Karibia.

Moren var opptatt av at barna skulle ha røtter i begge foreldrenes kultur. Derfor gikk Kamala både i en svart baptistkirke og et hinduistisk tempel.

Mens hun kjempet om nominasjonen i Det demokratiske partiet, var hun en av Joe Bidens hardeste kritikere. Nå skal hun forsvare ham i tykt og tynt. Paul Sancya, AP/NTB scanpix

Har prøvd cannabis

Som politikere flest har hun endret standpunkt i kontroversielle saker. Da Harris var statsadvokat, markerte hun seg som motstander av å legalisere cannabis.

Som presidentkandidat i 2019 ble hun spurt om hun har prøvd cannabis. Hun svarte spøkefullt:

– Halve familien min er fra Jamaica, spøker du?

Akkurat dette svaret gjorde at faren for en gangs skyld søkte oppmerksomhet og ga datteren en offentlig reprimande for å fremstille landet han kommer fra som et sted fullt av cannabisrøykende lykkejegere.

– Mine foreldre ville snudd seg i graven om de hørte det, sa han.

Fakta Kamala Harris Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn. Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990. Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017, da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene. Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform. Kilde: NTB Vis mer

Grundig sjekket

At hun har røkt cannabis, var nok en sak da Joe Bidens folk sjekket om hun har «lik i lasten».

Noe av det viktigste for en visepresidentkandidat er å ikke ha hemmeligheter som kan stille presidentkandidaten i et dårlig lys. En av fordelene ved å velge Harris, er at hun allerede har vært gjennom denne brutale kontrollen da hun stilte til valg som senator fra California, og senere, da hun forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat.

Tiden som statsadvokat og justispolitiker kan åpne for angrep fra begge fløyer. Den radikale delen av Det demokratiske partiet anklager henne for å ha vært «konservativ» og tilhenger av strenge straffer.

Fra konservativt hold blir hun kritisert for «liberale» avgjørelser, som da hun gikk mot dødsstraff for en mann anklaget for å ha drept en politibetjent.

I karrieren som statsadvokat markerte hun seg særlig i kampen mot seksuelt misbruk av barn. Hun fikk politiet i San Francisco til å behandle unge prostituerte som ofre og ikke forbrytere.

Hun må også være forberedt på spørsmål om lederstilen sin. Det er ikke nok å si at man er «en tøff sjef, særlig mot meg selv». Da hun forsøkte å bli nominert som presidentkandidat, var det mye snakk om at hun behandlet de ansatte i kampanjeorganisasjonen dårlig.

Pen pike

Barack Obama sa en gang om Kamala Harris at hun «helt klart» var den peneste justisministeren i noen av de amerikanske delstatene.

Da det ble bråk, hevdet Obamas forsvarere at det var sagt for å peke på at kollegene hennes rundt i landet stort sett var eldre, hvite menn. Uansett, Obama måtte be om unnskyldning for det mange oppfattet som en kjønnsdiskriminerende uttalelse.

I 2014 giftet Harris seg med advokaten Douglas Emhoff. Han har to barn fra et tidligere ekteskap, de kaller stemoren «Momala».

Hun er glad i å lage mat, og ifølge ryktene fyller hun familiens fryser med ferdige måltider før hun reiser på jobb i Washington, slik at mannen skal få hjemmelaget mat.

