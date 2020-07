Ordføreren i Portland har bedt om krisemøte med sikkerhetsminister Wolf

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland eskalerer. Trump sender flere føderale sikkerhetsstyrker, mens ordfører Ted Wheeler ber om krisemøte med sikkerhetsministeren for å diskutere en våpenhvile.

Ted Wheeler, ordfører i Portland, beskytter seg mot tåregass under en demonstrasjon mot tilstedeværelsen av føderale styrker i byen i forrige uke. Trump kalte ordføreren «patetisk» etter at han slo seg sammen med demonstrantene. Karina Brown / Karina Brown

Trump-administrasjonen sender flere føderale styrker til Portland, skriver The Washington Post. Byen i delstaten Oregon på USAs vestkyst har siden George Floyds død vært episenter for demonstrasjonene i landet.

Aktivister og delstatsmyndigheter mener bruk av aggressive metoder bidrar til en ytterligere eskalering av konflikten.

Demonstrasjoner og vandalisme har den siste tiden tiltatt i flere amerikanske byer, men president Donald Trump ser ikke ut til å ville gå protestantene i møte.

Ber om krisemøte med sikkerhetsminister Wolf

Portlands ordfører Ted Wheeler og justisbyråd i Portland Jo Ann Hardesty ba mandag om et hastemøte med sikkerhetsminister Chad Wolf og representanter for noen av dem som er til stede på bakken i Portland for departementet for innenlands sikkerhet. De ba om møtet for å diskutere «en våpenhvile og fjerning av føderale styrker» i byen. Departementet har ikke kommentert forespørselen overfor The Washington Post.

Demonstranter har den siste tiden samlet seg i nærheten av tinghuset i Portland. Marcio José Sanchez / AP /NTB scanpix

Ifølge interne e-poster avisen har fått tilgang til, ble det i forrige uke besluttet å sende flere føderale styrker til Portland. Forsterkningene skal ha ankommet torsdag kveld lokal tid.

Sikkerhetsdepartementet vurderer også å sende 50 ansatte fra den underliggende etaten U.S. Customs and Border Protection, sier tjenestemenn i departementet som har uttalt seg anonymt til avisen.

Det vil i så fall innebære en betydelig økning i tilstedeværelse av føderale styrker i Portland, men det er ifølge e-postene uklart om deler av styrkene vil skiftes ut, eller om de ekstra styrkene er rene forsterkninger.

Hardere maktmidler og mer aggressive protester

Presidenten har tatt i bruk stadig hardere maktmidler for å slå ned demonstrasjonene og opptøyene i byen.

Særlig bruken av føderale styrker i militære uniformer uten navn og umerkede biler har vekt oppsikt, og eksperter frykter at Trumps maktbruk i verste fall kan føre til en konstitusjonell krise.

På Twitter raser han mot demonstrantene og truer med inntil 10 års fengsel for vandalisme mot tinghuset eller andre føderale bygninger i Portland.

De harde metodene har imidlertid ikke stilnet protestene, som har tiltatt i styrke og er blitt mer aggressive den siste tiden.

I forrige uke sendte Trump sikkerhetsstyrker til flere amerikanske byer der han mener venstreradikale krefter er ute av kontroll.

Fox-programleder og kjent Trump-tilhenger Sean Hannity uttalte mandag kveld amerikansk tid at ordførerne i de demokratisk ledede byene med demonstrasjoner nå må «ta ansvar» og «ta imot den hjelp som blir tilbudt dem».

Føderale sikkerhetsstyrker i Portland søndag. Caitlin Ochs/ Reuters /NTB scanpix

Demonstranter saksøker Trumps administrasjon

Ifølge National Public Radio saksøker nå flere demonstranter Trumps administrasjon for det de beskriver som en voldelig og skremmende respons fra føderalt hold på demonstrasjoner mot systematisk rasisme og politivold.

Ifølge NTB ba seks ordførere mandag Kongressen gjøre det ulovlig å sende føderale sikkerhetsstyrker til byer som ikke vil ha dem.

Fredag avviste en amerikansk dommer delstaten Oregons anmodning om å stanse føderale styrker i å pågripe demonstranter. Begrunnelsen fra dommeren var at delstaten mangler grunnlag for å gå til søksmål på vegne av demonstranter.

