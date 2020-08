New York går til krig mot våpenlobbyen

New York reiser sak mot National Rifle Association og deres leder Wayne LaPierre. Håpet er å oppløse våpeneiernes 148 år gamle lobbyorganisasjon.

Delstaten New York saksøker National Rifle Association og dets leder Wayne LaPierre (bildet) og håper å oppløse den mektige lobbyorganisasjonen. AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

– NRAs innflytelse har vært så mektig at organisasjonen i flere tiår har unngått kontroll, mens toppledelsen har puttet millioner i egne lommer, sier statsadvokat Letitia James.

– NRA er gjennomsyret av bedrageri og maktmisbruk, og det er derfor at vi i dag tar sikte på å oppløse NRA, for ingen organisasjon er hevet over loven, sier hun.

Overdådig forbruk

Ifølge James har NRAs ledere forsynt seg med millioner av dollar fra organisasjonens kasse. Pengene har gått til luksusreiser, personlig forbruk, honorar til personer som aldri har gjort noe for NRA og til andre tvilsomme formål, ifølge James.

Statsadvokat Letitia James reiser sak mot den mektige lobbyorganisasjoner National Rifle Association. AP / NTB scanpix

Statsadvokaten i New York har gransket NRA i 18 måneder og fant blant annet at NRA har betalt frisør- og sminkeregningene til Wayne LaPierres kone.

LaPierre, som har ledet NRA siden 1991, har også sikret seg en pensjonsavtale på over 150 millioner kroner.

Fra overskudd til underskudd

Samtidig med at NRA og LaPierre saksøkes i New York, saksøker statsadvokaten i Washington NRA Foundation, lobbyorganisasjonens veldedige avlegger som driver kursing i trygg våpenbruk, skytetrening og jaktteknikk.

Ifølge søksmålet er det overført store beløp fra NRA Foundation til moderorganisasjonen, for å dekke den overdådige pengebruken til lederne der. Dette er i strid med reglene for veldedige organisasjoner.

Myndighetene fattet interesse for NRAs økonomi etter at organisasjonen gikk fra å ha et overskudd på 250 millioner kroner i 2015 til et underskudd på over 320 millioner kroner tre år senere.

Stor innflytelse

James mener den mektige lobbyorganisasjonen i årevis har gjort seg skyldige i brudd på en rekke lover, også føderale, noe som har kunnet skje takket være deres store innflytelse i politiske kretser.

Organisasjonen oppgir å ha rundt 5,5 millioner medlemmer og har ennå ikke kommentert de to søksmålene.

National Rifle Association har i snart 150 kjempet for amerikaneres rett til å bære våpen. Disse mennene tilhører NFAC-militsen i Louisville og viste frem noe av arsenalet sitt 25. juli. AP / NTB scanpix

NRA er kjent for slagordet «Våpen dreper ikke, mennesker dreper» og går hardt ut mot politikere og andre som forsøker å skjerpe våpenlovene i USA.

Ni amerikanske presidenter har opp gjennom årene vært medlemmer av NRA, blant dem Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush og Donald Trump.

Mange våpen

Drøyt 15.300 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i fjor, blant dem nesten 1000 barn og unge under 17 år, viser tall fra Gun Violence Archive.

Antallet selvmord med skytevåpen var enda høyere – over 24.000.

USA er fra før det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, 113 per 100 innbyggere.

Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere.

