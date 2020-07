– Sivile drept og såret i angrep i Sudan

En paramilitær gruppe har drept minst sju sivile og såret 20 andre i den krigsherjede Darfur-regionen i Sudan, ifølge aktivister og en opprørsgruppe.

NTB

Nå nettopp

Angrepet skjedde torsdag da væpnede menn åpnet ild mot sivile som var på vei til gårdene sine i byen Gereida, opplyser Mohamed Abdel-Rahman al-Nayer, en talsmann for opprørsgruppen Sudans frigjøringsbevegelse.

Han oppga sent fredag kveld dødstallet til 15 etter at flere av de sårede døde av skadene. Adam Regal, en talsmann for en lokal organisasjon som drifter leirer for fordrevne flyktninger i Darfur, sier at sju sivile ble drept.