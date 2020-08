Det blodige drapet utløste en global kampanje i sommer, men hjemlandet hennes vil ut av avtalen mot kvinnevold

Flere europeiske land vil ut av en avtale mot kvinnevold. I Tyrkia er antall kvinnedrap firedoblet på få år.

27 år gamle Pinar Gültekin forsvant 16. juli. Noen dager etter ble den tyrkiske kvinnen funnet drept. Ekskjæresten tilsto å ha drept henne. Det utløste #ChallengeAccepted-kampanjen. Den spredte seg i sommer viralt over hele verden. Facebook

Pinar Gültekin elsket livet. Instagram-profilen hennes var full av smilende portretter. Hun var ferdig med studiene og drømte om å bli politiker, kanskje ordfører.

Sånn skulle det ikke gå. 21. juli ble den 27 år gamle økonomistudenten funnet drept i skogen utenfor Mugla, en by i det sørvestlige Tyrkia. Ekskjæresten hennes har siden tilstått drapet. Han slo, kvalte og prøvde å brenne henne i skogen. Da dette ikke gikk, kastet han liket i en søppelkasse og dekket henne med betong.

Nå er han tiltalt for drap.

3277 kvinnedrap

3277 kvinner. 3277 mødre, søstre, døtre og ektefeller. Siden 2010 er så mange kvinner brutalt frarøvet livet i Tyrkia. Antall femicider, altså drap på kvinner fordi de er kvinner, har steget voldsomt.

I fjor ble 474 kvinner drept. Det er fire ganger så mange som i 2011, da 121 kvinner ble drept. Hittil i år er 239 kvinner registrert drept.

Disse svart-hvitt-bildene er publisert på Stop Femicide Platform. Tanken er å holde minnet om de drepte kvinnene levende. Stop Femicide Platform

President Erdogan og hans konservative Rettferdighets- og utviklingsparti (AKP) drøfter for tiden om de vil ta Tyrkia ut av Istanbul-konvensjonen. Den er Europarådets internasjonale lovverk for å beskytte kvinner og barn mot vold i hjemmet, som 34 land har forpliktet seg til å følge.

AKPs nestleder er én av dem, og president Erdogan selv uttalte nylig at en avtale som «vil sprenge familiens fundament, er ikke lovlig». Han vil ha egne, tyrkiske regler på feltet.

Også andre, sterke krefter i det tyrkiske samfunnet ønsker at Tyrkia dropper avtalen.

Ultrakonservative og religiøse sekter mener konvensjonen skader tyrkiske familieverdier og anerkjenner LHBT-rettigheter, skriver den tyrkiske avisen Hurriyet.

Ønsket om å trekke seg fra internasjonale forpliktelser har skapt raseri, særlig fordi 36 kvinner ble drept bare i juli, og 11 hittil er registrert drept i august.

Ifølge organisasjonen Stopp kvinnedrapene var ektemenn, venner og tidligere partnere gjerningsmennene i ni av ti kvinnedrap.

Pinar Gültekin var langt fra alene.

De siste to årene er 30.601 hendelser blitt rapportert via appen Kades, der kvinner kan rapportere vold i hjemmet.

Protest på gaten og i sosiale medier

Men nå kan det se ut som om tyrkerne har fått nok. Sommerens demonstrasjoner fikk støtte av emneknagger som #PinarGültekin og #ChallengeAccepted og en internasjonal bølge av svart-hvitt-fotografier i sosiale medier. Kampanjene startet som en frustrert reaksjon på den tilsynelatende uendelige strømmen av svart-hvite kvinneportretter i tyrkiske medier hver gang nok et drap har skjedd.

Det bestialske drapet på Pinar Gültekin ble fordømt av Tyrkias president Erdogan. «Jeg vil personlig følge opp drapet, og regjeringen vil gjøre alt som trengs for å stoppe vold mot kvinner», tvitret han.

Akkurat dét er det mange som ikke tror på siden mye tyder på at Erdogans parti alltid har vært mot Istanbul-konvensjonen, og fordi Erdogan har uttalt ting som at «kvinner og menn kan ikke behandles likt, fordi det strider mot naturlovene».

«Vi vil ikke dø», står det på plakaten som denne demonstranten bærer i Tyrkias hovedstad Istanbul. De siste årene har antall drepte kvinner økt voldsomt. Murad Sezer / NTB scanpix

Fakta Istanbul-konvensjonen Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen ble signert i 2011 og iverksatt i 2014. Stortinget vedtok i 2017 å ratifisere konvensjonen, og den ble dermed norsk lov. Tyrkia var første land som forpliktet seg til å følge den såkalte Istanbul-konvensjonen. Det skjedde i 2012. Siden har 33 andre land fulgt etter, og i 2017 signerte også EU. Dette er straffbart, ifølge konvensjonen: vold i nære relasjoner (fysisk, seksuell, psykisk eller økonomisk vold)

forfølgelse (stalking)

seksuell vold, inkludert voldtekt

seksuell trakassering

tvangsekteskap

kvinnelig kjønnslemlestelse

tvangsabort og tvangssterilisering. Vis mer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med sin kone Emine Erdogan i Hagia Sofia, som han nylig har gjort om til moské, i Istanbul 23. juli. Hagia Sofia ble i mange tiår regnet som en av kristendommens viktigste kirker. Tyrkias presidentkontor

Den tyrkiske organisasjonen Stopp kvinnedrapene mener det vil bli mer vold mot kvinner om Tyrkia trekker seg fra Istanbul-konvensjonen.

De får støtte i Norge:

– Erdogans regjering fører en kvinnefiendtlig politikk med et konservativt syn på familie og kjønn. At Tyrkia nå vil trekke seg fra konvensjonen, er en følge av det, sier Rødt-politiker Seher Aydar.

Polens justisminister vil trekke ut Polen

Også i Polen vil sterke politiske krefter ut av Istanbul-konvensjonen. Også her har dette skapt raseri og demonstrasjoner i sommer.

– Religionen spiser landet vårt, institusjonene, rettssystemet. I Tyrkia er det islam, i Polen katolisismen. Vi er ikke lenger sekulære land. Vi er land der en konservativ leder hever seg over alt og alle, som en halvgud, sier Marta Lempart, en advokat som er med å organisere demonstrasjonene, til Aftenposten.

Demonstrantene i Polen samarbeider med dem i Tyrkia, forteller advokaten.

– Situasjonen her er veldig lik den i Tyrkia, selv om det ennå er mer brutalt og autoritært der. Over 500 kvinner blir drept i Polen hvert år.

– Volden er en del av oss alle. Det er slik vi er oppdratt, også politi og sosialarbeidere. Det gjør systemet skjørt, forklarer Lempart.

Hun påpeker samtidig at 62 prosent av befolkningen vil beholde konvensjonen.

Religionen spiser landet vårt, institusjonene, rettssystemet, sier den polske advokaten og aktivisten Marta Lempart. Her til venstre under en demonstrasjon mot Polens president. Privat

Så hvorfor er sentrale politikere mot en avtale om å bekjempe vold mot kvinner? Jo, Polens konservative regjering mener avtalens kjønnsideologi strider mot polsk tradisjon. De mener også at «kjønn» aldri kan være en sosial konstruksjon, slik konvensjonen hevder. Og mange frykter at den vil godkjenne et tredje kjønn.

Justisminister Zbigniew Ziobro kaller den en «venstreorientert, trojansk kjønns-hest» som har trengt inn i Polen. Statsminister Mateusz Morawiecki lovet nylig en juridisk gjennomgang av konvensjonen.

Polske kvinneaktivister med minneord over kvinnelige voldsofre i slutten av juli. Kvinnene protesterer mot regjeringens planer om å trekke seg fra Istanbul-konvensjonen. Czarek Sokolowski, AP

Fakta Landene som ikke vil Hvordan står det til i resten av Europa? Slovakia, Bulgaria og Ungarn har ikke ratifisert konvensjonen. Ungarns regjering sier at den fremmer «ødeleggende kjønnsideologier» og «ulovlig migrasjon». Statsminister Viktor Orbans parti Fidesz mener ungarsk lov gir kvinner god nok beskyttelse og vil ikke godta konvensjonens krav om å ta imot flyktninger som er forfulgt for seksuell legning eller kjønn. 34 land, deriblant Norge, har ratifisert avtalen. Land som Russland og Aserbajdsjan har ikke undertegnet den. Mange land har signert avtalen uten å ratifisere den: Storbritannia, Polen, Armenia, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Moldova og Ukraina er blant dem. Vis mer

Norge: Bekymret for politisering

Religiøse og ultrakonservative grupper har de siste årene spredt falske påstander om konvensjonen, spesielt om konseptet «kjønn», skriver Europarådet.

Rådets generalsekretær, Marija Pejčinović Burić, sier det er «alarmerende» og et stort tilbakeskritt for kvinners sikkerhet om Polen trekker seg fra Istanbul-konvensjonen.

– Konvensjonens eneste mål er å bekjempe vold mot kvinner og vold i hjemmet. Vi oppklarer gjerne feiloppfatninger og misforståelser om den, sier hun i en erklæring.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er enig med Europarådets leder om at det vil være et stort tilbakeskritt for kvinners sikkerhet om Polen trekker seg ut av Istanbul-konvensjonen. Signe Dons

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en e-post til Aftenposten at hun er bekymret for politiseringen av konvensjonen.

– Vi tar jevnlig opp menneskerettigheter i møter med tyrkiske myndigheter. Dette gjelder også bekymringen om at Tyrkia vurderer å trekke seg fra Istanbul-konvensjonen.

Likestillingsombudet: – Norge må snakke med Polen og Tyrkia

– Jeg oppfordrer norske myndigheter til å ta opp problemstillingen i samtaler med polske og tyrkiske myndigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

– Vi må stå opp mot fremveksten av ytterliggående krefter i Europa. Ideologiene er undertrykkende og mot mangfold, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av familie- og kulturkomiteen.

Faren: – Kondolerer til hele Tyrkia

I Tyrkia fortalte en fortvilet, sørgende Sidik Gültekin i datterens begravelse at han hadde tenkt å sende Pinar Gültekin til USA eller England for å studere.

Slik ble det aldri. Men faren rettet en oppfordring til hele befolkningen:

– Disse massakrene må virkelig slutte. Jeg vil ikke at flere Pinarer skal dø. Jeg kondolerer til hele Tyrkia.