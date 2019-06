Hjemme hos «Darfur-slakteren» ble det funnet en milliard i kontanter. Nå skal han stilles for retten.

Sharialover, henrettelser av motstandere, folkemord. 11.april ble Omar al-Bashir fjernet fra presidentembedet under et militærkupp, 30 år etter at han selv tok makten på samme måte.

De siste månedene har landet vært preget av uro og krav om demokratiske reformer.

3. juni kulminerte det hele med en blodig massakre mot demonstranter i Khartoum, utført av soldater i uniformer.

Ifølge leger i den sudanske byen skal minst 125 mennesker ha blitt drept. 40 av likene ble dumpet i Nilen. Samtidig ble minst 70 kvinner utsatt for voldtekt.

Fakta: Omar al-Bashir Omar al-Bashir (født 1. januar 1944) grep makten i et militærkupp i 1989. I april i år ble han selv styrtet av landets militære.

Al-Bashir er utdannet fra militærakademier i Egypt og Sudan og sluttet seg til den sudanske hæren i 1960. Han er tidligere oberst i Sudans forsvar.

Etter statskuppet i 1989 utnevnte han seg selv til president i 1993. Han ble valgt til president uten motkandidat i 1996, og gjenvalgt i 2000.

Hans regime er karakterisert som et brutalt diktatur. Han forbød alle politiske partier, forfulgte og henrettet politiske motstandere, innførte Sharia-lovgivning, noe som førte til borgerkrig med Sør-Sudan, hvor to millioner døde.

Sudans riksadvokat har tatt ut tiltale mot ham for ulovlig å ha tilegnet seg og oppbevart utenlandsk valuta etter at politiet fant kofferter fullstappet av euro, dollar og sudanske pund for nesten 1 milliard kroner.

Tiltalt i 2009 av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og folkemord under konflikten i Darfur.

(Kilde: snl.no, NTB)

Internasjonalt fordømt

Militærjuntaen har erkjent at 61 ble drept, blant dem tre medlemmer av sikkerhetsstyrkene, og har nå varslet en granskning av det som skjedde.

Den paramilitære enheten Rapid Support Force pekes ut som ansvarlig for overgrepene mot sivilbefolkningen. RSF regnes som en avlegger av den fryktede janjaweed-militsen, som i årtier har terrorisert sivilbefolkningen i Darfur-regionen vest i Sudan.

Den internasjonale fordømmelsen av hendelsene i Sudan har vært kraftige. Blant annet har USA, Storbritannia og Norge, som alle er viktige giverland via FN, kommet med en felles uttalelse om det som skjedde 3. juni.

Hadde en milliard i kontanter hjemme

Ekspresident Omar al-Bashir har siden 2009 vært tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen, som har utstedt arrestordre på ham.

Bakgrunnen for tiltalen er håndteringen av opprøret som brøt ut i Darfur i 2003.

Riksadvokaten i Sudan har tatt ut korrupsjonstiltale mot al-Bashir og 41 andre tidligere offentlig ansatte, ifølge The New York Times.

I april fant soldater kofferter stappfulle av euro, dollar og sudansk valuta hjemme hos presidenten. Beløpet skal ha vært tilsvarende over en milliard norske kroner, ifølge BBC.

Ikke sett offentlig siden april

Omar al-Bashir er ikke blitt sett offentlig siden han ble avsatt i april, men lørdag varslet sjefanklager Alwaleed Sayed Ahmed overfor Al Jazeera at Al-Bashir «snart vil bli stilt for retten» i landet.

Ifølge den arabiske TV-kanalen kan dette skje så snart som denne uken.

Eks-presidenten skal først ha blitt satt i husarrest i sin egen residens i militærhovedkvarteret, og siden fraktet til det beryktede Kober-fengselet. Her har han selv holdt mange fiender fengslet, skriver The New York Times.

Militærkuppet i april er det 15. i landet siden 1950-tallet. Militærjuntaen i Sudan har avvist at det er aktuelt å utlevere al-Bashir.

Flere hundre tusen mennesker ble drept og millioner ble drevet på flukt da opprørsstyrker i Darfur gikk til angrep på regjeringen. Folket i Darfur, som er ikke-arabiske, følte seg forskjellsbehandlet og tilsidesatt av de arabisk-dominerte myndighetene i hovedstaden, Khartoum.

Omar al-Bashirs regime var regnet som et brutalt diktatur. Han forbød alle politiske partier, forfulgte og henrettet politiske motstandere og innførte Sharia-lovgivning, noe som førte til borgerkrig med Sør-Sudan, hvor to millioner døde.

– Vil lete etter syndebukker

Hilde Frafjord Johnson har vært sentral i fredsprosessen for Sudan og var tidligere var FNs spesialutsending i Sør-Sudan. Hun har fulgt de siste ukenes hendelser i Sudan tett.

– Det er ingen grunn til å ha tiltro til en granskning fra militærjuntaens side. De vil antagelig bare lete etter syndebukker, når det hele faktisk ble ledet helt fra toppen. Makthaverne vil aldri kunne bidra til en uhildet granskning som vil føre til mer klarhet om hva som har skjedd, sier hun.

Johnson legger vekt på at den øverste toppledelsen i militærjuntaen i slutten av mai besøkte viktige land som Saudi-Arabia, Emiratene og Egypt rett før volden startet.

Fikk grønt lys fra Saudi-Arabia og Emiratene

– General Mohammed Hamdan Dagalo, kjent som Hemedti, var den som styrte janjaweed-militsen i Darfur som kommandør i mange år. Nå kontrollerer han RSF-styrkene. 24. mai møtte Hemedti den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman i Jeddah. Opplysninger som en rekke observatører har kommet med tyder på at Saudi-Arabia og i alle fall Emiratene da ga grønt lys til å slå ned folkeopprøret og samtidig at de kom med løfter om økonomisk støtte til det skakkjørte landet, sier Frafjord Johnson.

Hun frykter for det som kan skje videre i landet.

– Situasjonen har et enormt voldspotensial. Vi kan også oppleve at RSF-styrken kan komme i direkte konflikt med Sudans arme. Det har allerede vært tilløp til friksjon mellom disse partene, og soldater og offiserer fra armeen har både stilt seg opp sammen med demonstranter under protestene og unnlatt å følge ordre om å slå ned på demonstrasjoner, sier Frafjord Johnson.

Også FNs sikkerhetsråd har fordømt volden i landet og krevd en uavhengig granskning av det som skjedde 3. juni.