Vitne hevder at justisministeren ba om straffesak mot Geert Wilders

Om litt over to uker, den 25. juni, begynner ankesaken mot Geert Wilders i Nederland. I 2016 ble han dømt for å krenke marokkanske innvandrere, etter at han på et folkemøte i 2014 pisket opp stemningen slik at forsamlingen ropte «mindre, mindre», mens han spurte om de ville ha færre eller flere marokkanere.

Retten fant ham skyldig, men ville ikke gi ham noen straff.

Wilders har lenge hevdet at saken må avvises av retten, på grunn av at påtalemyndigheten handlet under politisk press. Et nytt vitne kan muligens bekrefte disse påstandene, og sette hele saken i et nytt lys.

ROBIN UTRECHT / AP/NTB SCANPIX

Hevder at justisministeren ga ordre

Advokat Geert-Jan Knoops sier til avisen De Telegraaf at en tidligere embetsmann i justisdepartementet overhørte daværende justisminister Ivo Opstelten si til departementsråd Joris Demmink at påtalemyndigheten måtte straffeforfølge Wilder, «for han løper stadig i bena på oss».

Ivo Opstelten representerte det liberalkonservative partiet VVD. Han gikk av etter en politiskandale i 2015. Ansvaret ble overtatt av kristendemokraten Ferdinand Grapperhaus.

Demmink skal ha fått denne beskjeden før et møte med påtalemyndigheten. Dette skjedde i 2011. Da var Wilders akkurat frifunnet for rasismeanklager etter den sterkt islamfiendtlige filmen Fitna. Retten mente at innholdet i filmen lå innenfor ytringsfrihetens rammer.

I 2014 fikk politiet en ny grunn til å etterforske Wilders, etter et folkemøte der han pisket opp stemningen mot marokkanske innvandrere.

Embetsmannen insisterer på å forbli anonym, og sier ifølge De Telegraaf at han er redd for reaksjonene fra Wilders’ motstandere. Han har avlagt forklaring for en notar, en slags advokat, og sier at han er villig til å vitne i retten.

Statsråden må vitne

Allerede i januar bestemte domstolen at tidligere justisminister Opstelten og en rekke ledende embetsmenn må vitne i ankesaken.

Til De Telegraaf sier Opstelten at han ikke kan huske å ha sagt det vitnet hevder å ha hørt. Han viser til at Justisdepartementet tidligere har undersøkt påstander om politisk innblanding, og ikke har funnet noe.