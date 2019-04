I store deler av Europa opplever sosialdemokratiske partier at de mister velgere til høyrepopulistiske partier. Slik har det også vært i Danmark.

Så skjedde det noe uvanlig. I 2017 stilte lederen for det sosialdemokratiske partiet, Mette Frederiksen, og det innvandringskritiske Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, opp til felles intervju der de sa at de var enige om en hel rekke politiske saker.

Fakta: Valg i Danmark Forrige gang valg til Folketinget fant sted 18. juni 2015. Det betyr at det må holdes valg innen 18. juni 2019. Det er ingen fast dato for valg som i Norge. Den siste datoen statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det konservative Venstre kan holde valg, er 17. juni. Det pleier å bli utlyst valg ca. tre uker før valgdagen. Det spekuleres på at valget kan bli holdt i tilknytning til EU-valget 26. mai eller på den siste mulige datoen, 17. juni.

Det vakte oppsikt. Tidligere hadde sosialdemokratiske partiledere advart mot at Dansk Folkeparti aldri kunne bli stuerene. Og det er vanskelig å se for seg en tilsvarende allianse i Norge eller Sverige. Men de siste to årene har partiene vært enige både i spørsmål om fordelingspolitikk og innvandring.

Grafen over viser at 11 prosent av dem som har forlatt Dansk Folkeparti siden siste valg, sier de vil stemme på Socialdemokratiet, ifølge meningsmåling i Danmarks Radio.

Henter tilbake velgere

Kort tid før valget til det danske Folketinget viser meningsmålingene at sosialdemokratene er i medvind mens Dansk Folkeparti sliter. Velgeranalyser tyder på at sosialdemokratene har klart å hente tilbake noen av velgerne de mistet til det innvandringskritiske partiet som regner seg som allierte både med Sverigedemokraterna og Alternativ for Tyskland.

– Det er noe nytt i dansk politikk, sier Uffe Tang, politisk kommentator for Danmarks Radio.

– De danske sosialdemokratene har gått markant til høyre og nærmest overtatt utlendingspolitikken. Det har gitt Dansk Folkeparti en stor utfordring. Du kan se på velgervandringene at velgere går tilbake til sosialdemokratene fra Dansk Folkeparti. Det i seg selv er en strategisk kjempeseier for Mette Frederiksen, fortsetter Tang.

Mads Claus Rasmussen, Ritzau/NTB scanpix

– Kjøligere forhold

Sosialdemokratene har støttet store deler av regjeringens og Dansk Folkepartis forslag til innstramninger i innvandrings- og integreringspolitikken. Det gjelder både regjeringens plan for å rive gettoer, som kom i fjor, og den endringen som de kaller «paradigmeskiftet» i innvandringspolitikken. Det siste dreier seg enkelt sagt om å flytte fokus fra integrering til å sende hjem asylsøkere så fort som mulig.

Les Aftenpostens reportasje fra et av områdene som er pekt ut som getto. – Politikerne valfarter hit. Vi blir brukt som en ren kulisse og syndebukker i deres valgkamp. Partiene konkurrerer om hvem som kan være tøffest

Kommentator Uffe Tang sier at de varme følelsene mellom sosialdemokratene og Dansk Folkeparti er vanskeligere å spore nå. Forholdet ser ut til å kjølne utad.

Sosialdemokratene har gjort nye forsøk på å hente tilbake velgere fra Dansk Folkeparti, blant annet ved å tilby førtidspensjonering for arbeidslivets såkalte slitere. Og Dansk Folkeparti har vendt seg mer til regjeringspartiene, som de tross alt er støtteparti for.

Oppi dette har sosialdemokratenes støttepartier på venstresiden, som Radikale Venstre, sagt at de ikke vil støtte Mette Frederiksen som statsminister hvis hun vil stå på den strenge innvandringspolitikken. Det er begjærlig grepet av både Dansk Folkeparti og regjeringen.

– Bisarr pressekonferanse

Tidligere denne uken var danskene vitne til det som blir beskrevet som en bisarr og selsom forestilling. Da inviterte tre statsråder fra regjeringspartiet Venstre til pressekonferanse utelukkende for å advare mot sosialdemokratenes innvandringspolitikk. Politikerne hadde med seg plakater som hevdet at det ville ha kommet 53.300 flere asylsøkere til Danmark de siste tre årene om sosialdemokratene hadde styrt.

Professor Kasper Møller Hansen ved Københavns universitet mener imidlertid at det man ser nå, først og fremst er et politisk spill der alle partiene prøver å markere seg før folketingsvalget.

– Partiene står mer på egne ben, og det betyr at konflikten blir skrudd opp, selv om den ikke nødvendigvis er der, sier Hansen, som peker på at personkjemien mellom lederne for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er god, i motsetning til mellom deres forgjengere.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Fakta: Henger du ikke med? Dette er de danske partiene Danmark har i dag en regjering som ledes av statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det konservative partiet Venstre. I regjeringen sitter også Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. De regjerer med støtte fra det innvandringskritiske partiet Dansk Folkeparti. Disse partiene utgjør tradisjonelt det som kalles «blå blokk». I tillegg har det nå kommet et nytt parti til høyre for disse, som kaller seg Nye borgerlige. De utfordrer spesielt Dansk Folkeparti. Den røde blokken ledes av Arbeiderpartiets søsterparti, Socialdemokratiet. Dette ledes av Mette Frederiksen. Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten og Radikale Venstre regnes også vanligvis til rød blokk.

Statsvitenskap-professoren tror ikke det er utenkelig at de to partiene i fremtiden vil kunne sitte i regjering sammen, selv om de nå tilhører to ulike blokker.

– Det er en usedvanlig konstellasjon, men det er ikke utenkelig at om ikke i dette valget, så i nesten valg kan Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gå i den retning. For 30 år siden ville det vært utenkelig, sier Møller Hansen.

Valget til Folketinget holdes senest 17. juni.