Franskmannen Joe Bertony var en av ingeniørene som hjalp den danske arkitekten Jørn Utzon i arbeidet med å konstruere operahuset i Sydney, som åpnet i 1973.

Bertony håndskrev 30.000 ulike ligninger for å finne frem til konstruksjonen av en bue som kunne bære de svært gjenkjennelige hvite «seilene» under konstruksjonen av bygningen.

– Kalkulasjonene ble gjennomgått av den eneste datamaskinen i Australia på den tiden som hadde kapasitet nok til å kunne utføre den type utregninger. Det ble ikke funnet en eneste feil, sier direktør Louise Herron i operahuset.

Spion for franskmennene

Herron kaller Bertony en bemerkelsesverdig mann og et geni.

– Uten ham er det mulig de spektakulære seilene aldri ville blitt oppført, sier hun.

Bertony døde i sitt hjem i Sydney søndag, ifølge Sydney Morning Herald.

Han ble født på Korsika. Etter å ha sluttet seg til den franske hæren for å studere til å bli marineingeniør, ble han rekruttert som spion.

Han ble tatt til fange to ganger av tyskerne under andre verdenskrig og ble sendt til konsentrasjonsleirer. Begge ganger klarte han å rømme. Han ble senere tildelt krigskorset av den franske regjeringen for hendelsene under krigen.