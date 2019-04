Den nye instagram-kontoen til hertugparet av Sussex, prins Harry og kona Meghan, tok av med en gang. De satte verdensrekord med en million følgere på bare 5 timer og 45 minutter. Bare noen få dager etter at de la ut de første bildene sine fra turer og møter med dyr og mennesker sist uke, har den 3,7 millioner følgere.

Instagram Sussexroyal

Fakta: Hertugparet av Sussex I fjor giftet prins Harry (34) seg med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle (37). Paret har tittelen hertug og hertuginne av Sussex. I oktober i fjor høst offentliggjorde de at de ventet barn. Barnet vil være den syvende i arverekkefølgen, etter prins Charles, prins William, prins George, prinsesse Charlotte, prins Louis og hans eller hennes far prins Harry.

Det er Meghan-mania i Storbritannia før den forestående fødselen. Mens tv-kameraene har vært rettet mot Underhuset og stadig nye episoder i brexit-dramaet og fristen for utmeldelse fra EU, er mange briter sultne på en helt annen nyhet. Det finnes ingen offisiell termindato, men fødselen skjer trolig i april.

I påvente av at det faktisk skal skje noe, er det god plass til både stort og smått om den kongelige fødselen. For eksempel deler Markles sminkør tips til hvordan man kan se opplagt og strålende ut selv om man er trøtt og sliten i slutten av svangerskapet.

Frank Augstein, AP/NTB scanpix.

Dyrt og eksklusivt

The Sun forteller at de blivende foreldrene har vært på en svært eksklusiv «babymoon». Dette er ingen «honeymoon» (bryllupsreise) og det involverer foreløpig ingen baby. The Telegraph forklarer begrepet babymooon med en siste romantisk helgetur eller ferie før barnet kommer. For dette formålet valgte ikke de kongelige noen ordinær hyttetur, men dro til et eksklusivt hotell i Hampshire med økologisk innretning.

Under hele svangerskapet har det vært stor interesse for Meghan Markles klesvalg. Ifølge Vanity Fair går det ikke i kjedelige mammakjoler og flate sko, men derimot høye hæler selv i åttende måned.

Britisk presse har imidlertid ikke unnlatt å fortelle om prisen på en del av det som har skjedd før fødselen. Den tre dager lange turen til Hampshire hadde ifølge tabloidavisen The Sun en prislapp på 33.000 pund – ca. 370 000 kroner. Det fikk også mye oppmerksomhet da hertuginnen dro i privatfly til New York for å ha babyfest med venner som Amal Clooney, kjent som menneskerettighetsadvokat og kona til skuespilleren med fornavn George, og tennis-esset Serena Williams, som angivelig skal ha betalt millionregningen.

REUTERS/NTB scanpix

Utsatt for nettroll

The Express skriver at hertuginnen bryter flere kongelige tradisjoner, både med New York-turen, det at hun har reist mye under svangerskapet og at hun trolig vil velge et annet sykehus enn svigerinnen Kate og avdøde svigermor Diana når hun skal nedkomme. Hertugparet har akkurat flyttet inn i ny bolig, Frogmore Cottage i Windsor, rett utenfor London, og det skal angivelig være grunnen hvis hun velger bort sykehuset midt i den britiske hovedstaden.

Men ikke alle ser ut til å glede seg over den forestående nyheten. Meghan Markle er en av flere kvinnelige kjendiser som er blitt offer for nettroll som sår tvil om hun i det hele tatt er gravid, og som legger ut bilder hvor de kommer med spekulasjoner om magen.

I Meghans hjemland USA er imidlertid interessen for fødselen stor. True Royal TV, en strømmetjeneste om kongelige, har flertallet av sine seere i USA, skriver Reuters.

– Den britiske kongefamilien er den beste såpeoperaen som går, sier produsenten Nick Bullen til Reuters.

Når babyen kommer, vil han eller hun være den syvende i arverekken til den britiske tronen. Tross mange spekulasjoner er det fortsatt en godt bevart hemmelighet om det blir gutt eller jente.

