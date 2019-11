Russiske ledere vil ikke reise med «superjet». Minister sier Norwegian forhandler om å kjøpe flyet.

Det skulle være et utstillingsvindu for Russlands nye stolthet. Istedenfor endte oppvisningsturen til Sukhoi Superjet-100 i fjellveggen i mai 2012. 37 potensielle kunder og journalister ble drept. Det samme ble to representanter fra Sukhoi og seks kabin-medlemmer.

Konklusjonen var at ulykken var pilotens feil, men hendelsen ga likevel president Putins store flyprosjekt verst tenkelig start. Og etterpå er det ikke gått særlig mye bedre.

Etter nok en dramatisk ulykke i mai 2019, kunne BBC melde at mange russiske næringslivsledere ikke ønsker å fly med SSJ-100-flyene. Dette får den britiske kringkasteren opplyst av en rekke reisebyråer som håndterer forretningsreiser.

Søkemotoren Jandex gikk så langt at de gjorde det forbudt for ansatte å fly med superjeten, meldte Kommersant.

Salget har også gått trått. I mai i år står russiske flyselskaper for 106 av de 139 utgavene av SSJ-100 som brukes til kommersielle flyvninger. Den gjennomsnittlige flytiden for disse flyene er kun 109 timer i måneden.

Det er bare en tredjedel av en Boeing eller en Airbus, ifølge Moscow Times.

– Det pågår forhandlinger

Til tross for en humpete historie, har ikke russiske myndigheter planer om å sette flyene på bakken med det første.

Denis Manturov, russisk minister for industri og handel, ga i helgen et intervju der han skryter av at selskapet forhandler med Norge om et mulig kjøp.

– Forhandlingene pågår. Selvfølgelig, det er fremdeles ingen løsning klar, sier han til nyhetsbyrået TASS.

Uttalelsen er sitert i flere store russiske medier.

Norwegian har tidligere bekreftet møter med russerne.

– Det stemmer at vi har hatt møter med russiske myndigheter og flyprodusenten Sukhoi, men vi har ikke inngått noen forpliktende avtaler, uttalte informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24 for noen uker siden.

Fakta: Sukhoj Superjet 100 Russiskprodusert fly som skulle gjenreise Russland som flynasjon. Offisiell presentasjon ble holdt i 2007, leveringer begynte i 2011. 150 fly er levert. Aeroflot er den største kunden. Før en flystyrt i mai hadde selskapet 50 utgaver. Nå har de 49. Andre selskaper som også har SSJ-100, er Gazpromavia, Interjet, Yamal, Jakutia, Iraero, Azimut, Thailands luftforsvar og Cityjet (leier ut en annen flytype til SAS). Kilder: Superjet100.info og RBK

Byttes mot flyrute?

Intervjuet kommer en måned etter at russiske RBK skrev at Sukhoi hadde inngått en intensjonsavtale med Norwegian. Flyselskapet avviste imidlertid raskt at noen avtale var på plass.

Ifølge avisens kilder skulle Norwegian kjøpe flyene i bytte mot at Sibir-korridoren åpnes for Norwegian.

Dette er korteste vei fra Vest-Europa til Japan og andre østlige deler av Asia. Sammenlignet med å fly rundt dette luftrommet, kan man spare noen timers reisetid – og opp mot 80.000 dollar per tur, skriver RBK.

I Øst-Asia har Norwegian pr. i dag bare ruter til Bangkok. Men selskapet har flere ganger tatt til orde for å få åpne ruter til Kina og påpekt at dette vil skape store muligheter for norsk reiseliv.

Leveransen skulle gjøres i to etapper: Først utleie av ti SSJ-100 for det argentinske datterselskapet Norwegian Air Argentina og ytterligere 30 til morselskapet.

Analytiker: «Underlig»

Analytiker Martin Stenshall i Danske Bank mener et russisk flykjøp nå vil være «underlig» av Norwegian.

– Etter at Norwegian har vært i veldig vekst, sier selskapet nå at de på grunn av finansielle vanskeligheter skal ta ned kapasiteten neste år. Da er det ikke like presserende at de stenges ute av sibirsk luftrom, sier han til Aftenposten.

Norwegian har de siste par årene hatt en svært presset finansiell situasjon. Problemer med Dreamliner-motorer og flynekt for 737 Max-flyene har bidratt til at gjelden er blitt faretruende høy i forhold til egenkapitalen.

Selskapet har solgt unna eiendeler og hentet friske penger for å bedre på situasjonen. I tillegg er investorer betrygget med at perioden med kraftig vekst er forbi og at man nå skal fokusere på kostnadskutt og å tjene penger på driften.

Mange fly er solgt eller plassert ut i et selskap som skal drive utleie av fly.

– Jeg forstår ikke helt rasjonale med å kjøpe russiske fly når de skal trekke kapasiteten ned og de fortsatt har veldig mange fly i ordre. Ved å begynne nye ruter med lav lønnsomhet, kan man komme tilbake til det som brakte dem i trøbbel. De burde heller satse på lønnsomhet på de store rutene, sier Stenshall.

Russiske medier har tidligere meldt at Norwegian har inngått intensjonsavtale med Sukhoi om kjøp av 40 fly, men dette er blitt tilbakevist fra det norske selskapet.