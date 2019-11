Han sliter med å sove etter angrepet.

Tre uker er gått siden lokalpolitikeren Andrew Chiu (36) mistet halvparten av det venstre øret sitt. Først på torsdag fikk han slippe ut av sykehuset.

– Jeg måtte komme meg ut nå for å rekke innspurten i valgkampen. Men jeg er veldig sliten, sier 36-åringen.

Angrepet skjedde veldig fort. Inne på et kjøpesenter hadde en krangel om Hongkongs politiske fremtid utviklet seg til et blodbad. Fire personer ble knivstukket av en mann som skrek at han var rasende på demokratibevegelsen.

Noen klarte å rive kniven ut av hånden hans før han kastet seg over Chiu og bet av halve øret hans.

– Jeg rakk ikke å tenke noe særlig. Jeg så at han var på vei mot noen som sto bak meg og tenkte at jeg skulle blokkere ham. Da gikk han til angrep, sier 36-åringen idet vi treffer ham like utenfor kjøpesenteret der overfallet skjedde.

Det ble en av de verste voldsepisodene i et lokalvalg som har vært preget av svært sterke følelser. Etter et halvår med demonstrasjoner er hele byen preget av sterk sosial ubalanse.

– Et symbol på noe mye større

Selve valget har ikke veldig stor politisk betydning. Det som står på spill, er 452 plasser i Hongkongs 18 distriktsråd. Distriktsrådsrepresentantene bidrar med innspill til myndighetene, men de har ikke noen reell makt. Derfor pleier ikke disse valgene å få så mye oppmerksomhet.

Men i år er alt annerledes.

Hongkong-demonstrasjonene har delt samfunnet i to leirer: De som støtter myndighetene, og de som kjemper for å bevare innbyggernes frihet og selvstendighet fra Kina.

Lokalvalget er derfor blitt en slags folkeavstemning om Hongkongs fremtid.

I hvert distrikt stiller både regimevennlige kandidater med sterke bånd til Kina og demokratiforkjempere.

– Kampen som pågår her er et symbol på den globale kampen mellom demokrati og undertrykkelse. Jeg håper at vi kan sende et kraftig signal med dette valget, at vi kan vise verden at vi ikke gir opp, sier Chiu, som har sittet som distriktsrådsmann siden 2008.

Førstegangspolitiker

I overkant av fire av Hongkongs syv millioner innbyggere har registrert seg som velgere. Det er det nærmeste de kommer et fritt politisk valg i Hongkong – både områdets øverste leder og deler av nasjonalforsamlingen velges nemlig av et lite knippe mennesker med sterke bånd til Beijing-myndighetene.

Fordi dette lokalvalget handler om mye mer enn lokale bussruter og restaurantlisenser, har det også vokst frem en ny generasjon politikere.

En av dem er Leticia Wong (27). Hun sluttet i jobben som politisk journalist for å drive valgkamp i Sha Tin, nordøst i Hongkong.

– Jeg følte at jeg måtte gjøre noe, sier 27-åringen, som tilhører det demokrativennlige Civic Party.

Utenfor et kjøpesenter i området poserer hun for bilder og deler ut løpesedler. I bakgrunnen lyder tonene av Glory to Hongkong, demonstrantenes nye «nasjonalsang».

Sender ut 31.000 politifolk i opprørsuniform

Wong håper at valgdeltagelsen blir langt høyere enn ved forrige valg i 2015. Den gangen stemte 47 prosent av de registrerte velgerne.

– Kanskje kommer vi opp i 60 prosent denne gangen. Folk er veldig entusiastiske, selv om dette bare er et lokalvalg til et panel som ikke har så stor politisk makt, sier hun.

Fakta: Uroen i Hongkong De første store demonstrasjonene i Hongkong brøt ut i juni. Over en million mennesker deltok. Årsaken til protestene var et lovforslag som ville gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til Kina. Lovforslaget ble senere vraket, men demonstrasjonene utviklet seg til å handle om andre og større ting. Blant annet krever demonstrantene full stemmerett ved politiske valg. Mange er også rasende på politiet på grunn av den voldelige måten demonstrasjonene er blitt slått ned på. De siste ukene er flere av demonstrantene også blitt stadig mer voldelige. Hongkong ble overført fra Storbritannia til Kina i 1997, men landområdet har et eget politisk og økonomisk system. En avtale med Storbritannia sikrer at dette systemet ivaretas frem til 2047, når Hongkong skal inngå fullt og helt som en del av Folkerepublikken Kina.

For å hjelpe til i innspurten har hun fått med seg partileder Alvin Yeung (38).

– Demokratibevegelsen har vært en oppvekker for mange i Hongkong. Det preger alt ved dette valget. Så lenge det foregår på en rettferdig måte, tror jeg folkets stemme vil bli hørt, sier han.

Lenge var det usikkert om valget ville bli gjennomført. Forrige helg var preget av voldelige gateslag og studenter som forskanset seg på flere av byens universiteter.

For å forhindre uroligheter, har myndighetene bestemt seg for å sende ut hele politistyrken til valglokalene. 31.000 politifolk i opprørsuniform skal holde oppsyn mens velgerne avlegger stemmene sine, ifølge avisen South China Morning Post.

– Demonstrantene lager bare bråk

Ved siden av valgbanneret til Leticia Wong henger en tilsvarende plakat for motstanderen hennes, den myndighetsvennlige Wong Ka-wing. Wong selv var vanskelig å finne, men tilhengere av den sittende distriktsrådsmannen var lett tilgjengelige i nabolaget.

– Jeg håper han vinner igjen! sier Pilot So (60) mens han kikker opp fra en avis som regnes for å være tett knyttet til Beijing-myndighetene.

– Demonstrantene lager bare bråk. Mange av dem er også voldelige. De må gjerne protestere hvis de gjør det på en fredelig måte, men metodene deres er skadelige for både Kina og Hongkong, sier 60-åringen.

Han er ikke alene om å kritisere demonstrantene. På Jimmy’s Kitchen, en restaurant i sentrum som regnes som en av byens eldste, treffer vi en 36-åring som helst vil omtales som «John».

– Jeg snakker gjerne, men du må la meg være anonym. Ingen andre på min alder vil at Beijing skal bestemme i Hongkong, sier han.

Argumentet hans er dette: Demokratier ledes av politikere som bare tenker kortsiktig, noe som hemmer utvikling og sosial stabilitet.

– Dessuten blir demokratiene ofte overtatt av en liten elite som kun jobber for seg selv. Dermed får du større ulikhet og urettferdighet. Det er bedre å ha et system med ledere som vet hva de gjør, sånn at du ikke ender opp med komikere eller forretningsfolk som presidenter, sier han.

Ønsker å stemme likevel

«John» har heller ingen tro på at velgerne vet sitt eget beste.

– Demonstrantene i Hongkong tror at alle problemene deres forsvinner bare de får frie valg. Men de bidrar bare til å ødelegge for alt som har skapt vekst i dette området. Det er bedre å la Beijing bestemme. Hongkong er tross alt en del av Kina, sier han.

– Så du kommer ikke til å stemme ved dette valget?

– Jeg bestemte meg faktisk for å gjøre det, men jeg rakk ikke å registrere meg i tide, sier han.

Og legger til:

– Til neste år er det valg til nasjonalforsamlingen. Da skal jeg stemme på et regimevennlig parti. Bidrar man ikke selv, blir alt bare verre.