Journalisten ble drept etter korrupsjonsavsløringer. Drapet knyttes stadig tettere til landets statsminister.

Det var en hund fra tollvesenet som snuste seg frem til den første ledetråden. En mann på vei til Istanbul hadde 2,1 millioner kroner i kontanter på seg, og politiet ble tilkalt. Etterforskningen videre ledet til arrestasjonen av Melvin Theuma, en taxisjåfør som blant annet skal ha bedrevet lånehai-virksomhet og et ulovlig lotteri, ifølge avisen The Guardian.

Theuma skulle vise seg å ha sentral informasjon om et drapet på en gravejournalist i 2017. Etterforskningen, som lenge hadde stått stille, har dermed skutt fatt. Nå peker stadig flere på landets statsminister Joseph Muscat som mulig involvert i ugjerningen, og søndag ble det klart at Muscat vil gå av i januar.

Ble drept etter korrupsjonsavsløringer

Malta er EUs minste medlemsland, og samtidig ett av de mest korrupte. Den kjente journalisten Daphne Caruana Galizia (53) drev bloggen Running Commentary, som tok for seg korrupsjon og kriminalitet blant regjeringstoppene i Malta.

16. oktober 2017 ble hun drept av en bombe som var plassert i bilen hennes utenfor Bidnija på Malta.

– Malta har vært i søkelyset lenge. Det at de unnlot å etterforske drapet på Galiza vakte stor oppmerksomhet, sier Erik Oddvar Eriksen, professor ved ARENA Senter for Europaforskning.

Tre personer er foreløpig siktet for attentatet på Galizia i 2017:

Vince Muscat, som for øvrig ikke er i slekt med statsminister Muscat, og brødrene Alfred og George Degiorgio.

Ytterligere én person ble siktet lørdag kveld – den rike forretningsmannen Yorgen Fenech, ifølge BBC. Fenech avviser at han har noe med drapet å gjøre.

Skal ha funnet brev

Times of Malta skriver at politiet har funnet et brev hos Fenech som indikerer at statsministerens tidligere stabssjef Keith Schembri er involvert i drapet.

I fjor ble Fenech avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Bare måneder før Galizia ble drept av en bilbombe i 2017, skrev hun om 17 Black, og hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Hva skjedde med journalisten Daphne Caruana Galizia?

Rene Rossignaud, AP / NTB scanpix

I sin nyhetsblogg avdekket journalisten blant annet at statsministerens kone hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama, noe som fikk statsminister Muscat til å utlyse nyvalg ett år før tiden. Han ble gjenvalgt og bare måneder senere var journalisten død.

I 2017 omtalte landets statsminister Joseph Muscat Galizias død som «et barbarisk angrep på pressefriheten».

Galizas søster, Corinne Vella, forteller i et intervju med Danmarks Radio at hun er takknemlig for at etterforskningen omsider er i gang. Galizias familie og støttespillere har gjentatte ganger bedt om en uavhengig etterforskning av saken.

Flere utskiftninger i regjeringen

AP/Reuters

Prosessen med å finne en ny statsminister starter 12. januar, etter store demonstrasjoner i hovedstaden Valletta med krav om at Muscat må trekke seg.

I tillegg har flere i regjeringen måttet gå som følge av etterforskningen.

Den siktede forretningsmannen Yorgen Fenech har i avhør hevdet at statsministerens stabssjef Keith Schembri hadde noe med drapet å gjøre. Schembri gikk derfor nylig av. Også landets turistminister Konrad Mizzi måtte gå, og finansminister Christian Cardona suspenderte seg selv, men ble senere gjeninnsatt.

– Uvanlig innblanding fra EU-parlamentet

Kun to av de 55 journalistene som ble drept i 2017 befant seg innenfor EUs grenser. Den maltesiske journalisten var en av dem.

EU-parlamentet har lenge krevd grundig etterforskning av drapet på Galizia. De har nå sendt en delegasjon til Malta for å «undersøke mulige forbindelser til statsministeren», uttalte den tyske politikeren Svein Giegold som representerer de Grønne i parlamentet.

– Det er svært sjeldent at EU-parlamentet går inn i konkrete straffesaker. Prosessen har ikke gått riktig for seg, og derfor er det bra at de tar grep i denne saken, sier professor Eriksen til Aftenposten.