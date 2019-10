19 år gamle Harry Dunn var på vei til sin far på motorsykkel tidlig på morgenen den 27. august i år da han ble truffet av en Volvo XC90 rett utenfor den britiske flybasen RAF Croughton i Northamptonshire. Bak rattet satt den amerikanske diplomatfruen Anne Sacoolas (42), som ifølge politiet skal kommet i feil kjøreretning da hun kollidert med 19-åringen. Med seg i bilen hadde hun sin 12 år gamle sønn. Harry Dunn ble påført alvorlige skader i ulykken og døde senere på sykehuset.

Anne Sacoolas og hennes familie skal kort tid etter ulykken ha forlatt Storbritannia etter råd fra amerikanske myndigheter og reist hjem til USA. Her har kvinnen påberopt seg diplomatisk immunitet som følge av sitt ekteskap med etterretningsoffiseren Jonathan Sacoolas (43).

Tilbake sitter 19-åringens foreldre, som er sønderknust etter tapet av sønnen.

– Livene våre er ødelagt, den eneste trøsten er at Harry kjørte eksemplarisk. Han hadde ingen skyld i ulykken, sier moren

Charlotte Charles til avisen The Sun.

Satt på vent

Britiske medier har viet ulykken stor oppmerksomhet. Nå jobbes det på spreng for å få kvinnen tilbake til britisk jord for å stå til ansvar for.

– Nyheten om at den andre sjåføren har forlatt landet, tilsynelatende i et forsøk på å unndra seg rettferdighet, blir vi imidlertid fullstendig fratatt evnen til å sørge. Livene våre er satt på vent, fortsetter moren. Hun understreker at hun ikke bærer nag til den amerikanske sjåføren, men er opptatt av at hun må ta sin straff.

– Jeg bærer ikke nag til den andre sjåføren. Hun må lide for det hun gjorde, men hun må tilbake til Storbritannia for å stå til ansvar for det hun har gjort, sier hun.

Nylig kom det frem i britiske medier at diplomatfruen også tidligere er straffet for uvettig kjøring. I 2006 skal hun ha blitt stoppet i Fairfax, Virginia og ilagt en bot på 97 amerikanske dollar for uoppmerksomhet og uvettig kjøring. Sacoolas skal ha vedtatt boten på stedet for å unngå rettslig forfølgelse.

Boris vs. Donald

Amerikanske myndigheter har til nå nektet å oppheve kvinnens immunitet, slik at britisk politi kan få avhørt henne.

Nå har saken endt opp på bordet til Storbritannias statsminister Boris Johnson etter at det først ikke lykkes politiet å komme til enighet med den amerikanske ambassadøren til Storbritannia, Woody Johnson. Deretter tok den britiske utenriksministeren Dominic Raab saken opp med den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo. Hvis ikke disse samtalene fører frem sier Boris Johnsen til The Times at han personlig vil be USAs president Donald Trump om å frafalle kvinnens diplomatiske immunitet.

– Jeg synes det ikke rett å påberope seg diplomatisk immunitet i enn slik sak, sier Johnsen til The Times.

Diplomatisk immunitet er en særlige beskyttelse som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner, som gjør at personen ikke kan straffes i det landet de jobber i. De kan likevel straffes etter egne lands lover i hjemlandet.

Normalt tilfaller denne ordningen bare diplomater og deres pårørende. Likevel har også amerikansk personell ved den britiske basen i Northamptonshire vært underlagt den samme beskyttelsen gjennom en egen avtale fra 1994.

Dette reagerer Tim Dunn, far til den avdøde 19-åringen sterkt på.

– Det er rystende at de kan ha fordelen med å ha denne immuniteten. Det er egentlig det samme som å si at du kan gjøre hva du vil og det er helt ok. Det kan ikke være riktig, sier Dunn.

Foreldrene vil kjempe så lenge de kan for å få den amerikanske tilbake til Storbritannia, om nødvendig vil de reise til Washington, sier de til The Times.

– Vi håper å få endret denne praksis i fremtiden. Med den mengden diplomater vi nå har i Storbritannia og sannsynligvis fortsatt vil ha, kan vi tillate at dette skjer igjen og påføre en annen familie tilsvarende smerte, sier Charlotte Dunn.