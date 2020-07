Ghislaine Maxwell motsatte seg pågripelse

Ghislaine Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, ignorerte ordre fra FBI da hun ble pågrepet, sier påtalemyndigheten.

Agenter fra det føderale politiet måtte bryte opp døren til den herskapelig boligen i New Hampshire da de pågrep 58-åringen 2. juli.

– Gjennom vinduet så agentene at tiltalte ignorerte anmodningen om å åpne døren. I stedet prøvde hun å flykte til et annet rom i huset, hevder påtalemyndigheten i New York.

Påstanden kommer etter at Maxwells forsvarere har bedt om at hun løslates mot en kausjon på 5 millioner dollar i rettshøringen tirsdag.

Har erklært seg ikke skyldig

Maxwells advokater hevder at Maxwell, som er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, ikke kommer til å rømme. Hun har erklært seg ikke skyldig og avviser anklagene om å ha bistått i seksuelle overgrep.

Påtalemyndigheten mener derimot at Maxwells oppførsel da hun ble pågrepet viser at hun er i stand til å bruke sine penger og innflytelse til å unnslippe straffeforfølgelse.

Videre blir det hevdet at Maxwell var god til å leve skjult, at hun skal ha dekket mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli sporet, og at hun hadde hyret tidligere britiske soldater til å vokte eiendommen i New Hampshire.

