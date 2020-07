Donald Trump omgjorde i natt dommen til sin mangeårige venn: Roger Stone slipper å sone i fengsel

Presidenten omgjorde fengselsdommen bare dager før Stone skulle begynne å sone.

Donald Trumps langvarige venn Roger Stone slipper å sone en fengselsdom etter at den ble omgjort av Trump. Cliff Owen /AP / NTB scanpix

NTB

11. juli 2020 07:22 Sist oppdatert 6 minutter siden

Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

Stone fortalte fredag at Trump hadde ringt ham for å fortelle at dommen skulle omgjøres.

En omgjøring opphever ikke kjennelsen slik en benådning ville, men sikrer at han ikke trenger å sone, selv om han fortsatt er en dømt mann.

– Roger Stone er nå en fri mann, sa Det hvite hus i en kunngjøring. De gjentok der Trumps påstand om at spesialetterforsker Robert Mueller gransket en forbrytelse som aldri skjedde, og at Stone derfor aldri skulle vært tiltalt.

Talskvinne Kayleigh McEnany kalte Stone et offer for Russlands-bløffen som venstresiden og deres allierte i pressen sto bak.

Kritiske demokrater

Beslutningen vil skape ytterligere bekymring blant de mange som er kritiske til at Trump så ofte griper inn i landets rettssystem for å hjelpe venner og straffe motstandere.

Demokratene sier beslutningen føyer seg inn i en lang rekke inngrep i nasjonens rettssystem presidenten har stått bak.

Beslutningen «krenker rettsstaten og de juridiske prinsippene», sier lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff.

– Med dette gjør Trump det klart at det er to rettssystemer i USA – ett for hans kriminelle venner, og ett for alle andre, sier Schiff.

Lederen for Det demokratiske partiet Tom Perez spør seg om det er noen myndighet Trump ikke er villig til å krenke.

Fortsatt rasende

Beslutningen viser igjen hvor rasende Trump fortsetter å være over hele Russlands-granskingen. Han er selv overbevist om at han og hans folk er urettferdig behandlet av agenter og påtalemyndighet, og Det hvite hus har lagt mye arbeid i å presentere en alternativ versjon av Muellers gransking.

Så sent som i mai grep justisdepartementet inn for å henlegge saken mot Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som også var tiltalt for å lyve for Kongressen.

Roger Stone ble dømt til fengsel, men anket. Støttespillerne ba om benådning. Manuel Balce Ceneta, AP/NTB SCANPIX

Eksentriske 67 år gamle Stone er en av Trumps eldste venner og fortrolige som er kry av sitt omdømme som en slu luring, og i mange år har vært en bakromsoperatør hos Republikanere.

Han var den sjette Trump-medarbeideren som ble dømt i forbindelse med Muellers etterforskning av Russlands innblanding i valget.

Kontakt med Wikileaks

Under valgkampen skrøt han av at han var i kontakt med Wikileaks-stifteren Julian Assange, og at han på forhånd hadde fått vite at Wikileaks skulle offentliggjøre 19.000 e-poster de hadde hacket fra Demokratenes servere.

Men han avviste likevel konsekvent at han hadde gjort noe galt og kalte prosessen mot ham politisk motivert. Han nektet å ta ordet under rettssaken, og hans advokater kalte ikke inn noen vitner for ham.

Påtalemyndigheten la ned påstand om sju til ni års fengsel for Stone, men justisminister Bill Barr reverserte påstanden og anbefalte en mildere straff etter at Trump tvitret om saken.

Denne uvanlige inngripenen i en rettsprosess førte til stor uro i justisdepartementet, og hele aktoratet i saken trakk seg.

Lang rekke benådninger

Omgjøringen av Stones dom er det siste eksempelet på at Trump bruker presidentens ubegrensede myndighet til å benåde mektige personer som blir dømt.

I februar omgjorde han den 14 år lange fengselsdommen til den korrupte, tidligere Illinois-guvernøren Rod Blagojevic, og han benådet tidligere politisjef i New York Bernie Kerik og finansmannen Michael Milken, som var skyldig i innsidehandel.

Andre allierte, som tidligere sheriff Joe Arpaio i Arizona, som var tiltalt for misbruk av sin stilling ved grov diskriminering av minoriteter, og Conrad Black, som var dømt for bedrageri, men som skrev en skrytebok om Trump, ble også tilbudt benådning.

