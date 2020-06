Beboere kastet steiner, flasker og en datamaskin mot politiet, som svarte med tåregass. Rundt den slitte boligblokken i Göttingen er det satt opp gjerder for å holde beboerne inne.

Minst 120 av de 700 beboerne er smittet av koronaviruset. Derfor er hele boligkomplekset sperret av med gjerder.

David Inderlied, Ap/NTB scanpix

Smitten i boligblokken er typisk for det Tyskland har opplevd de siste ukene. Mens pandemien ser ut til å være under kontroll de fleste steder, blusser det opp kraftige utbrudd lokalt.

Mange av smitteoppblomstringene er i boligkomplekser som det i Göttingen. I Berlin er det også registrert 85 smittede i et lite trossamfunn.

Urovekkende R-tall

Søndag kveld ble det kjent at reproduksjonstallet i Tyskland har økt fra 1,79 til 2,88. Det opplyser det statlige institutt for infeksjonssykdommer, Robert Koch-instituttet, søndag.

2,88 betyr at 100 mennesker som er smittet med viruset, sprer det videre til 288 andre mennesker. Reproduksjonstallet må ligge under 1,0 for at smitteutbruddet langsomt skal dø ut.

Leon Kuegeler, Reuters/NTB scanpix

Syke i slakterhuset

Smitteverninstituttet er særlig bekymret for situasjonen på slakteriet Tönnies i Nordrhein-Westfalen. Det er et av Europas største og med 6500 ansatte en hjørnesteinsbedrift i Rheda-Wiedenbrück. Nå er over 3000 av de ansatte testet, og over 1000 bekreftet smittet. Alle ansatte og familiene deres er satt i karantene.

Skoler og barnehager i distriktet er allerede stengt. De åpnes ikke igjen før sommerferien er slutt.

Armin Laschet er statsminister i Nordrhein-Westfalen. Han sa i helgen at han tror det er mulig å begrense smitten. Om ikke det lykkes, sier han at hele regionen kan bli satt i karantene.

Har ikke oversikt

Mange av arbeiderne ved Tönnies er lavt betalte østeuropeere. De innlosjeres i store hybelhus, der bor de tett og under kummerlige forhold.

For myndighetene er utbruddet et kjempeproblem. Tönnies har ikke oversikt over hvor de ansatte bor. Dermed blir systematisk smittesporing veldig vanskelig.

Lørdag manglet fortsatt opplysninger om en tredjedel av de ansatte.

Mange av de ansatte er løsarbeidere som flytter mellom forskjellige bedrifter. På den måten kan de komme i kontakt med svært mange andre.

Smittefarlig arbeidsmiljø

Slakterier og kjøttskjærebedrifter har vist seg å være spesielt utsatt for koronasmitte. I Tyskland har det vært flere utbrudd. I mai fryktet amerikanske myndigheter kjøttmangel da flere slakterier måtte stenges.

Nettmagasinet Wired spurte Nicholas Christakis om hvorfor. Han leder Human Nature Lab ved Yale-universitetet. Han minnet om at det er hardt arbeid å skjære kjøtt. Det skjer i kalde lokaler med kraftige ventilasjonssystemer. Arbeiderne står tett langs samlebåndene, det harde arbeidet gjør at de puster tungt og ofte sliter med å beholde ansiktsmasken på slik den skal sitte.

Kjøttfabrikken i Rheda-Wiedenbrück er stengt og vil stå stille de to neste ukene, skriver Deutsche Welle.

– Tilliten vi har til Tönnies, er null. Det må jeg si veldig klart, sier Sven-Georg Adenauer, som håndterer situasjonen på vegne av regionmyndighetene.

Konsernet har 16.500 ansatte og omsetter for 6,5 milliarder euro (70 milliarder norske kroner) årlig.

Clemens Tönnies eier 45 prosent av familiebedriften. Ifølge Forbes er han en av verdens 2000 rikeste personer. Han sier at de opplever en «eksistensiell krise». Han sier til Die Zeit at han har ansvaret, men han avviser alle krav om at han må gå av.

I Tyskland er han også kjent som leder i fotballklubben FC Schalke. I 2019 måtte han trekke seg fra tillitsvervet etter en debatt om klimaendringer og skatt. Han tok til orde for å bygge kraftverk i Afrika.

«Da vil afrikanerne slutte å hugge ned trær, og de vil slutte å lage babyer når det blir mørkt», sa han.

Også den gangen beklaget han, men gjorde det klart at han ville tilbake i styret.