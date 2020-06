Nesten 67 milliarder samlet inn i EUs koronakampanje

Det opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på slutten av nettkonferansen, som avsluttes med en stjernespekket konsert på nett lørdag kveld.

Vaksinetoppmøtet lørdag var en del av EUs kampanje for å skaffe penger til utvikling, produksjon og distribusjon av en vaksine mot covid-19.

Statsminister Erna Solberg (H) deltok på konferansen sammen med blant andre sin tyske kollega Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Norsk løfte

Der lovet Norge 100 millioner kroner i støtte for at lav- og mellominntektsland skal få rettferdig tilgang til koronavaksiner.

– Norge vil gjennom dette bidraget sikre at lav- og laveremellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksine til overkommelige priser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en pressemelding.

Skuespiller og bryter Dwayne Johnson var vert for kveldens konsert, med store artistnavn som Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus og Justin Bieber.

– Artister har makt til å inspirere til endring. De bruker sine talenter for å tjene store formål, sier von der Leyen.

108 milliarder samlet inn fra før

Unite for our Future-kampanjen ble lansert av von der Leyen og Hugh Evans, leder for den internasjonale pådriverorganisasjonen Global Citizen.

Målet er å samle inn ressurser for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe koronapandemien, og for å støtte fattige land til å håndtere konsekvensene av pandemien.

Det forrige store arrangementet i innsamlingskampanjen var en virtuell giverkonferanse 4. mai. Målet med den var å skaffe 7,5 milliarder euro – rundt 81 milliarder kroner – for å få fart på vaksinearbeidet. Etter tre timer hadde ledere fra over 50 land og en håndfull stiftelser bidratt med nesten hele beløpet.

I timene og dagen som fulgte, fortsatte pengene å strømme inn, og innen utgangen av måneden var beløpet nærmere 10 milliarder euro.