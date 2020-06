Med anonyme tjenestemenn som kilder skrev The New York Times før helgen at Trump i mars var blitt briefet av etterretningen om at Russland ga Taliban-krigere belønninger for å angripe amerikanske soldater i Afghanistan, men at han ennå ikke hadde bestemt seg for å svare.

Trump nektet søndag for at han var blitt orientert om saken, mens The New York Times' artikkel gjenopplivet spekulasjoner om at Trump var motvillig til å konfrontere Russland, noe som ville være en sikkerhetsrisiko for USA.

«Etterretningen har meldt til meg at de ikke finner denne infoen troverdig og derfor ikke rapporterte til meg eller visepresident Mike Pence», tvitret Trump søndag kveld.

Taliban og Russland har avvist rapporten

Ifølge The New York Times var det USAs etterretning som hadde konkludert med at den russiske militære etterretningen GRU tilbød belønninger til Taliban-krigere for å drepe amerikanske soldater i Afghanistan.

USAs nye etterretningssjef John Ratcliffe benektet også sent søndag at Trump eller Pence var blitt orientert, men han unnlot å si noe om selve rapporten.

Både Taliban og Russland har avvist rapporten til The New York Times.