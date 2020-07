En uke har gått siden kinesiske myndigheter innførte den omstridte sikkerhetsloven i Hongkong. Loven forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

Da loven ble iverksatt 1. juli, sa fagfolk til Aftenposten at den ville markere slutten for Hongkong slik vi kjenner det. Mye tyder på at de allerede ser ut til å få rett.