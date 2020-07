Da Paul Kreins (67) ble tvunget til å stenge bowlingsenteret sitt i mars, inngikk han en avtale med seg selv: Inntil det var mulig å bowle igjen, skulle ansiktshåret få vokse fritt. Barberhøvelen ble lagt i skuffen.

– Jeg så for meg at det var snakk om en tre-fire ukers tid, og at ting raskt ville bli som før, sier han.